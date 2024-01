Las tiendas de personas asiáticas son muy comunes en muchas de las ciudades y municipios de España. Y es que a veces, sus productos nos sirven de gran ayuda en momentos en los que piensas que aquello que buscabas no lo ibas a encontrar. La frase "En el chino seguro que hay" es muy habitual entre los españoles y al obtener el deseado producto a un precio menor que en otras tiendas, muchas de nuestras compras se dirigen directamente al bazar.

El origen de la palabra 'Bazar'

El término bazar proviene del pahlavi, una lengua persa: “wāzār” significa “lugar de venta”. Sus orígenes se remontan a las primeras civilizaciones de Mesopotamia, pero adquirieron una especial importancia bajo los imperios persas, que potenciaron el comercio entre el Lejano Oriente, y el mundo mediterráneo.

Esta es la explicación

Cuando entramos y saludamos casi siempre sabes el producto que vas a terminar comprando pero muchas veces no lo encuentras y no sabes en que pasillo o estantería está. Entonces preguntas a los dependientes y ellos te responden. Aun así, cuando te diriges al pasillo ellos se levantan de la caja y te persiguen. ¿A qué se debe este seguimiento? ¿Tienen miedo de qué le robes algun producto? No tiene nada que ver con eso y esta es su explicación.

Juanhu explica con este vídeo la razón de por qué te siguen

Juanhu1 explica en su Tik Tok la razón de este seguimiento a los clientes del bazar, una cosa totalmente diferente a lo que la gente piensa cuando ve que siente observada como si fuera a robar. Y es que el propio Juan preguntó a los comerciantes porque andavan detrás de sus clientes y esta fue su contestación.