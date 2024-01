Sahara Dula, una mujer de 24 años, ha atropellado intencionadamente a un policía de Nueva York, cuando ella circulaba en contra dirección y bajo los efectos de la marihuana.

Las autoridades, que habían observado a Dula circular en dirección contraria en el carril sur en Park Avenue, cerca de East 71st Street, ordenaron que se detuviera. Sahara, sin embargo, ignoró las instrucciones y decidió atropellar a uno de los policías.

#HCHInternacionales | Una mujer de Nueva York, identificada como Sahara Dula de 24 años y residente en Brooklyn, fue acusada de agredir a un oficial de policía al golpearlo con su vehículo mientras conducía en dirección contraria en una calle del Upper East Side. pic.twitter.com/4ctbuIBBmb — HCH Televisión Digital (@HCHTelevDigital) 20 de enero de 2024

La joven conductora dejó claro que no fue un atropello accidental. “Le dije al policía que quería ir de frente y él no se movía, así que lo golpeé. Lo hice a propósito’', ha afirmado en la declaración policial, según documentos judiciales que ha desvelado el New York Post.

“¡Que se jodan estos policías! ¡Él no se movía!, es una lección para él", ha declarado Sahara Dula. Los documentos judiciales recogen las lesiones del policía, una fractura en la pierna y hematomas en varias partes del cuerpo. Ella se enfrenta a cargos de agresión en primer y segundo grado, intento de agresión agravada a un oficial de policía, conducción imprudente y con capacidad disminuida por drogas.