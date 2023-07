En los últimos años, el número de influencers en España ha aumentado significativamente. Muchos de ellos se han especializado en diferentes nichos, como moda, belleza, viajes, estilo de vida, fitness, cocina y gaming, entre muchos otros, construyendo su marca personal y estableciendo una conexión con su audiencia, generando confianza y credibilidad en torno a sus recomendaciones y contenido.

Las marcas y empresas han reconocido el potencial de los influencers para llegar a audiencias específicas y hace ya varios años que colaboran con ellos en campañas de marketing. Estas colaboraciones suelen implicar la promoción de productos o servicios a través de publicaciones patrocinadas, menciones en videos o reseñas en blogs. Los influencers se convierten en embajadores de las marcas, ayudando a aumentar su visibilidad y a generar interés en sus productos o servicios.

Sin embargo, este mundo no está exento de controversias y desafíos. La transparencia en la promoción de productos y la autenticidad del contenido ha generado debates y regulaciones en el campo del marketing de influencers y los consumidores están cada vez más atentos y exigen más honestidad por parte de los influencers y las marcas.

Aitana Soriano es una influencer que, con tan solo 19 años, cuenta con más de 412.000 seguidores en Instagram y en TikTok supera los 880.000. Hace pocos días, reveló en el pódcast 'La Influencia Show' cuánto había ganado por una campaña publicitaria.

Cuando le preguntaron sobre ello, dudó en decirlo y aunque no estaba segura de responder, finalmente lo reveló: "¿Puedo decirlo? Se va a hacer, pero bueno, 35.000 euros".

si aitana soriano cobra eso cuánto cobrará lola lolita? pic.twitter.com/ls0flFhaFR — k (@KilianGarcia_) July 14, 2023

Esta cifra ha sorprendido a muchos en las redes sociales, y ha habido quienes consideran que es una cantidad excesiva para una publicidad en redes sociales. Algunos comentarios en los videos que se han difundido en Twitter incluyen frases como: "qué desigual está el mundo", " "y yo lo máximo que he cobrado han sido 7 la hora es que es pa' llorar vamos", "seguro que la misma empresa paga salarios mínimos a sus empleados, especialmente si es del sector textil", "por eso no sigo a influencers/tiktokers, es dar dinero a personas que no lo merecen, mientras otros tienen que trabajar largas jornadas para poder comer y tener un hogar" o "por eso pasó de seguir a influencers/tiktokers, es regalar dinero a quien no se lo merece, mientras que otros tienen que trabajar +/- 12 horas para poder comer y tener una casa".

Sin embargo, es importante destacar que Aitana no cobra la misma cantidad por todas sus campañas, y esta ha sido la que más dinero le ha generado hasta la fecha, según afirmó ella misma en el programa. Tanto la influencer como el pódcast han aclarado que esta suma no se debe a una única publicación en Instagram, sino a una campaña publicitaria más completa: "En ningún caso esto implica cobrar 35.000 euros por una sola publicación, sino que se trata de una campaña publicitaria anual que implica múltiples activaciones y compromisos".