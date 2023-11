«Nos va a tocar defender y después ser valientes con balón», ha señalado Juanma Barrero, técnico del Atlético Baleares, en referencia al partido que este domingo disputará el conjunto mallorquín en el campo del Real Madrid Castilla (12:00 horas).

«Va a ser un partido complicado como lo son todos. Esperamos hacer un buen partido defensivo como hemos hecho estos días, mejorar a nivel defensivo y competir bien. El resultado es algo que no podemos controlar… me gustaría que fuese positivo, pero me gustaría volver con una buena sensación de equipo de la categoría. Más allá del resultado, que también lo vamos a buscar», ha explicado el preparador extremeño.

«Tenemos que ser sólidos. Es un filial de un equipo grande. Tienen jugadores en dinámica de primer equipo y es una de las mejores canteras de España y del mundo», ha añadido Juanma Barrero. «Es un equipo que tiene calidad individual, pero que cuando le toca defender se organiza bien. Cuando te roba tiene mucha velocidad. Tienen buen balón parado», ha sentenciado.

«Esta semana han habido alegría y buen rollo»

El Atlético Baleares afronta el encuentro con optimismo tras firmar su primera victoria el pasado fin de semana ante el Melilla: «Se nota la alegría. Al final es mucho mejor trabajar después de una victoria. Yo soy de los que le gusta trabajar mucho, pero dentro de un buen ambiente y esta semana han habido alegría y buen rollo».

Ganar, o incluso empatar, ayudaría al equipo a confiar en salir de la zona de descenso y pensar en una salvación que está a cuatro puntos. «A nivel clasificatorio, obviamente que los puntos todavía urgen. No nos tenemos que enfocar en lo final, que es salir de ahí, sino en el cómo vamos a salir. Tenemos que enfocarnos en el cómo lo vamos a hacer porque, al final, los resultados llegan. Unos días te lo merecerás más y otros menos. No saliéndonos del cómo estaremos más cerca», ha aseverado Barrero, que no podrá contar con el lateral izquierdo Leo Ferroni.