«No soy un entrenador de excusas. Ya tenemos que ir a competir, a jugar, a que salga lo que hemos trabajado. Tenemos que ir a ganar... y si es posible desde nuestra propuesta». Onésimo Sánchez sabe a qué ha venido al Atlético Baleares y que necesita arrancar con tres puntos que permitan al equipo salir de la zona baja de Primera RFEF.

El conjunto blanquiazul ya tiene disponibles a David Navarro, ya recuperado de su lesión, y Marc Baró, el último fichaje. Por contra, Onésimo no podrá contar con el sancionado David Forniés ni los lesionados Víctor Pastrana, Toni Ramon y Jesús Álvaro.

«Tenemos que hacer mucho de lo que queremos, presionar muy bien, juntitos, robar y amenazar»

El técnico vallisoletano espera «un partido complicado» en el campo del Nàstic, equipo que este jueves disputa la Copa del Rey frente a Osasuna, el domingo a las 12:00 horas. «Además, es un momento especial para todos porque venimos del parón; más allá de toda la clasificación, la igualdad es máxima. Cualquiera gana a cualquiera», ha explicado Onésimo tras el entreno de este jueves, que ha servido para que el equipo siga conociendo sus métodos: «Hemos tenido cinco días antes de la semana de competición que nos han venido muy bien para ir afinando la propuesta. Hemos entrenado muy bien, el equipo va cogiendo la forma que quiero».

«Hay que sacar lo bueno que ya tenían e ir metiendo poco a poco el concepto y mi propuesta en el campo. En esas estamos, la verdad es que estoy contento. Es otra manera de trabajar, ni mejor ni peor, sino otra manera de hacer las cosas. Estoy contento con lo que veo día a día, tanto de nuestros jugadores como de los que suben de abajo que nos ayudan a preparar los partidos», ha explicado el preparador blanquiazul.

«El buen rollo y la piña es fundamental siempre, en el fútbol, en la vida, en cualquier trabajo. A partir de ahí, no nos engañemos, si no ganas... esto es siempre lo mismo», ha reconocido Onésimo, que ve en la plantilla «un buen clima para trabajar». «Creo que es importante tener esa confianza. Yo la tengo con mis jugadores, los puedo mirar a los ojos porque no les engaño nunca. Saben lo que quiero de ellos, saben lo que les pido, saben la línea que hay entre entrenador y jugador... pero siempre les miro a la cara, no tengo ningún problema», ha afirmado.

«Estoy contento con lo que veo día a día, tanto de nuestros jugadores como de los que suben de abajo»

«Yo les pido lo mismo, que más allá de jugar o no jugar, siempre empiezan unos y acaban otros, por eso es tan importante tener a toda la gente metida. Además, yo soy un entrenador que le gusta que haya minutajes, que los 60-65 minutos de uno los complete los 30-35 minutos de otro. Que vayan cambiando, necesito a la plantilla», ha sentenciado.

Sobre el Nàstic de Tarragona, Onésimo ha destacado que «es un muy buen equipo, preparado para estar arriba. Tenemos que hacer mucho de lo que queremos, presionar muy bien, juntitos, robar y amenazar».

Marc Baró «está bien»

Por último, el técnico ha destacado que Marc Baró, el último fichaje del Baleares, está « bastante bien» pese «a quedarse sin equipo y estar 3-4 meses sin competir». «El chico ha estado entrenando en un equipo de por aquí. Lo he visto bien de ritmo; obviamente, hasta que te colocas otra vez, hasta que vuelvas a entender el juego, la posición, más lo que quiere tu entrenador, más conocer a tus jugadores... es una fase que va a tener que pasar. Pero estos cuatro o cinco entrenamientos que ha hecho con nosotros ha estado bien».