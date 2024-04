El Gobierno piensa en la mallorquina Virginia Torrecilla para «tutelar» la Federación Española

«No tengo madera de entrenadora. Tengo poca paciencia y se me daría mal. Sí me gustaría ser directora deportiva o manager. Se me da bien llevar las cosas a su debido tiempo». La mallorquina Virginia Torrecilla destacaba a finales de enero, tras debutar con el Atlético Baleares y confirmar que en junio dejaba la práctica del fútbol, que su futuro en el mundo del deporte pasaba por un despacho.

Esas intenciones están más cerca que nunca de poder cumplirse, ya que el Gobierno ha pensado en la exinternacional española como integrante de la comisión gestora que deberá tutelar y supervisar la Federación Española de Fútbol, que vive un momento de crisis tras la salida de Rubiales y unas elecciones en el aire con la posible inhabilitación además de su único candidato, Pedro Rocha.

«La situación de la RFEF exige altura de miras y el Gobierno está actuando con seriedad, determinación y responsabilidad. Con la creación de esta comisión de supervisión, normalización y representación, el CSD preserva el interés general, con el fin de restituir la reputación, el buen nombre y la imagen del fútbol español y culminar el proceso electoral con una asamblea renovada para el periodo 2024-2028», ha asegurado el presidente del CSD, José Manuel Rodríguez Uribes, según se recoge en el comunicado que ha difundido el organismo.

«Personas independientes de reconocido prestigio»

La comisión estará formada por «personas independientes de reconocido prestigio», cuya identidad -ni número- todavía no ha sido desvelada y en la que también se integrarán juristas. Entre los nombres que ya se han deslizado en diferentes medios como posibles integrantes de esa 'gestora' aparecen los de Vicente del Bosque, exseleccionador nacional, o la mallorquina Virginia Torrecilla, exinternacional española con paso por el fútbol francés y que ya anunció su próxima retirada. Además, es una persona muy conocida, no sólo por los aficionados al fútbol, tras superar en su día un cáncer y convertirse en un referente para muchas personas.