Onésimo Sánchez ya es, oficial y formalmente, técnico del Atlético Baleares. El vallisoletano, que tomo las riendas del equipo el pasado 27 de diciembre, ha sido presentado hoy en la sala de prensa del Estadi Balear y lo ha hecho brindando un discurso optimista, serio y alentador: “La situación ahora mismo es atípica, pero aquí hay mimbres para conseguir cosas importantes”.

El veterano preparador tiene, según ha reconocido, la intención de cambiar la dinámica del conjunto blanquiazul, actualmente en la décimo quinta posición de la tabla: “Sé lo que es mi profesión y a lo que vengo. Es una cuestión de listón. El equipo lleva muchos años haciendo cosas importantes, entonces la gente está acostumbrada a esas cosas. A mí me gusta que mi equipo sea el que marque la pauta del juego. Eso no significa que vayas a ganar pero sí que vas a estar más cerca de hacerlo. Creo que tengo mimbres para hacerlo. Yo no soy un entrenador de excusas, si las cosas van mal el responsable soy yo, asumo esa responsabilidad”.

Onésimo ha reconocido que el primer contacto con los jugadores ha sido “positivo”. “Al equipo ya lo conocía porque lo había visto in-situ y por televisión algún domingo. Era de lo equipos que veía habitualmente. No conoces a tus jugadores hasta que no trabajas con ellos, pero de primeras veo una muy buena predisposición. En estas cuatro sesiones me he encontrado buenos jugadores, aunque era lo que más o menos preveía. Si tienes buenos jugadores, puedes llegar a conseguir un equipo que juegue bien al fútbol y que enganche a nuestra gente”.

El preparador blanquiazul ha tildado la situación actual del equipo en la tabla de “atípica”, pero ha reconocido que no es algo que le “asuste”: “A mí ya me ha pasado en otros lados. El fútbol no es como empieza, la promoción se juega en junio. Hay veces que en enero lo pasas jodido y lo pasas mal pero es parte del proceso”.

“¿Qué le puedo decir a la afición? Que vamos a jugar muy bien al fútbol. En este deporte se elige la manera de ganar y la manera de perder. Eso no significa que vayamos a ganar todos los partidos, ni mucho menos, porque enfrente hay rivales duros, pero creo que les tenemos que enganchar nosotros con nuestra manera de jugar, con nuestra manera de apretar. Al final es lo que quiere ver la gente”, ha zanjado.

Messow: «Tener un técnico con tanta experiencia es un orgullo”

Por su parte, Patrick Messow, director deportivo de la entidad blanquiazul, se congratuló por la llegada del preparador vallisoletano: “Lo conocimos en un play-off donde nos enfrentamos al Toledo y a partir de ahí hubo un contacto entre nosotros. Nunca se había dado la oportunidad de poder trabajar juntos, pero ahora estoy muy contento de que se haya dado esta circunstancia. Siempre hemos tenido contacto y tener un entrenador con tanta experiencia en la categoría es un orgullo. Estamos convencidos de que es el entrenador perfecto ahora para darle la vuelta a la situación».