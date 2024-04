Emilio Nsue: "Estoy seguro de que el Mallorca se va a salvar"

Emilio Nsue está convencido de que el RCD Mallorca será equipo de Primera División la temporada que viene. El exfutbolista bermellón, actualmente en las filas del Intercity, ha recibido un homenaje esta tarde en la sede de la Federación Balear (FFIB) por su reciente éxito en la Copa África, en la cual consiguió la bota de oro al anotar cinco goles. "Estoy seguro de que se va a salvar. Tiene equipo de sobra. En el fútbol nunca se sabe, pero confío mucho en ellos y creo que no vamos a sufrir", ha comentado acerca de la actualidad del conjunto de Javier Aguirre.

Formado en la cantera del Atético Baleares, dio el salto a Son Bibiloni en categoría cadete, pasando por todas las categorías hasta debutar con el primer equipo en Primera División (ante el Barcelona en el Camp Nou, anotando un gol), nunca ha escondido su amor por el Mallorca.

"Le veo muy bien, están compitiendo muy bien y haciendo una buena temporada. Es normal que la moral esté un poco baja por la final de la Copa del Rey, pero van a acabar bien. Hay una muy buena plantilla y los vamos a apoyar hasta el final", ha añadido tras un acto en el que ha estado acompañado por su familia y por miembros de la FFIB, como Antonio Barea o Miquel Bestard, que han sido importantes en su carrera.

Al igual que Abdón, Nsue tuvo que recorrer un largo camino hasta hacerse un hueco en el primer equipo. "Como aficionado mallorquinista pienso que Abdón es el mejor, que tiene que jugar y que es una pena que se quedase sin minutos la final. Era su momento y se lo merecía. Espero que vuelva a tener otra oportunidad. Abdón es nuestra leyenda y le vamos a apoyar siempre", ha destacado.

Este domingo se mide con el Intercity al Atlético Baleares. Un partido siempre especial, y más tras el descenso matemático de los de Jaume Mut a Segunda RFEF la jornada pasada. " Es un equipo que llevo en mi corazón y estoy triste por la situación que está pasando, que no se la deseo a nadie. Llevan muchos años peleando por intentar subir y al primer año que no han tenido suerte… No es justo después de tanto tiempo en la pelea. Van a volver pronto seguro a Primera RFEF. El balearico es sufridor y les deseo lo mejor", ha concluido.