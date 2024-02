RCD Mallorca-Rayo Vallecano: La enésima oportunidad

Esta Liga no se cansa de dar oportunidades al RCD Mallorca. En otra temporada, tres victorias en 23 partidos significaría estar en el pozo de la tabla y con la salvación casi como un imposible. Pero este año no y eso ha servido a los bermellones para seguir fuera del descenso. Es más, lo que este viernes con el Cádiz jugando podría haber significado decir adiós a la ventaja de tres puntos, se convierte esta tarde ante el Rayo Vallecano en Son Moix (16:15 horas) en una ocasión inmejorable de dar un golpe sobre la mesa y marcharse a seis del conjunto gaditano, que es quien ocupa la primera plaza de descenso a Segunda División.

Conseguir un triunfo en esta Liga para el Mallorca es el cuento de nunca acabar. Empates a doquier –once, el que más en el campeonato junto al Betis–, una falta de gol para echarse a llorar –19, el segundo que menos anota tras el Cádiz (15)– y un fútbol raquítico en muchas ocasiones, ha llevado a los de Javier Aguirre a no despegarse nunca de los tres últimos puestos de la tabla. Eso sí, sin pisarlos ni una sola vez.

Sin Valjent, pero con Abdón

2024 ya se merece una alegría en el campeonato liguero y con esa intención, motivado ante la posibilidad de abrir hueco, saltará el Mallorca en Son Moix en el segundo partido de la semana en casa. Lo hará sin Martin Valjent en el once, aquejado de una molestia en la rodilla que no reviste gravedad pero ante la que tanto el cuerpo técnico como el servicio médico no han querido correr riesgos. Sí que estará en cambio Abdón Prats. El delantero artanenc, que tuvo que ser sustituido en Copa del Rey tras un mal movimiento, sufre un esguince leve en el tobillo, aunque estará en la convocatoria de Aguirre.

La ausencia de Larin por lesión y la baja del eslovaco en defensa abren un abanico de opciones para Aguirre. Arriba, la participación de Vedat Muriqi parece segura. Que tenga como acompañante a otro delantero o no dependerá de las sensaciones de Abdón.

Árbitro: Reencuentro entre Raíllo y Munuera Montero El partido de esta tarde en Son Moix entre el Mallorca y el Rayo Vallecano vivirá un reencuentro especial. El colegiado Munuera Montero es el encargado de dirigir el choque. En el último duelo en el que arbitró a los bermellones, en los cuartos de final de la Copa del Rey ante el Girona, expulsó a Antonio Raíllo por cometer un dudoso penalti sobre Stuani y las posteriores protestas del capitán rojillo.

En defensa, la opción lógica, y más empleada por Aguirre al no estar Valjent, ha sido la de situar a Gio como central por la derecha. Este movimiento podría llevar a Nacho Vidal a debutar como titular en el lateral. Otra posibilidad podría ser situar a Nastasic en el lugar de Valjent y Copete al lado de Raíllo. En el centro del campo Samú, Morlanes y Dani tienen su presencia asegurada. Antonio y Darder pugnan por el otro puesto a no ser que Aguirre opte por dos delanteros.

Enfrente está el Rayo Vallecano, que llega al partido en un delicado momento tras encadenar cinco partidos sin ganar que han llevado la preocupación al vestuario, que ha visto drásticamente reducida su ventaja respecto a un descenso que ahora ve a solo siete puntos.

El Rayo, frustrado ante el gol

El principal aspecto que está lastrando jornada a jornada el rendimiento del Rayo es la falta de gol que está demostrando por parte, sobre todo, de sus delanteros, que solo han marcado cuatro de los veinte tantos que llevan en el campeonato.