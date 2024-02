La oportunidad de alejarse del descenso es muy buena para el RCD Mallorca. Lo sabe Javier Aguirre, su técnico, y más tras la derrota este viernes del Cádiz, equipo que marca el descenso a Segunda a tres puntos de los bermellones. "De domingo a domingo es una semana importante para nuestro futuro. Debemos mentalizarnos así. Hemos entrenado bien sabiendo que va a ser un partido vital para nosotros. Tenemos afortunadamente otro partido en casa y habría que aprovecharlo para sumar el mayor número posible de puntos", ha comentado esta mañana en rueda de prensa en la previa del partido de Liga ante el Rayo Vallecano.

"Es un motivo más para salir a ganar el partido. Efectivamente, nuestra posición no variará hacia abajo y sí hacia arriba. Y encima tienes la posibilidad de acercar al Rayo Vallecano. Es un aliciente más", ha reconocido acerca de la motivación por la derrota del Cádiz.

A pesar de ello, Aguirre ha dejado claro que de nada sirve mirar al resto si ellos no cumplen. "Es cierto que en los primeros nueve partidos cuando llegamos estuvimos uno o dos partidos, pero después no hemos vuelto. Eso tiene un valor añadido y los jugadores lo saben y les gusta. Lo del Cádiz nos genera cierta tranquilidad. Pero más que eso, nos da un motivo más para salir a ganar. De todas maneras, si nosotros no hacemos nuestro trabajo de nada sirve lo que hagan o dejen de hacer los demás. Es muy desagradable depender de otro resultado", ha apuntado.

"Un partido disputado"

El preparador rodillo espera un partido disputado ante el Rayo Vallecano:"No llegamos en el mejor momento en cuanto a puntos ninguno de los dos equipos. No va a ser un rival fácil. Vienen estimulados. En el partido de Vallecas nos empataron en el último minuto con un penalti. Fue un bonito partido, muy disputado. Esta vez será algo parecido. Intentaremos jugar mejor con la pelota que es nuestro hándicap. No hemos estado finos en el centro, en ese centro al área, en ese mano a mano… Si mejoramos en ese aspecto el equipo va a mejorar muchísimo".

"Nos ha faltado esa pausa en el último tercio todo el año. Ese decidir bien o ser más atrevidos. Hemos mejorado en la elaboración de juego. El míster es el culpable de esto, pero el equipo debe mejorar en esta faceta", ha añadido.

Aguirre ha alabado el gran número de opciones en ataque de las que dispone el Rayo. "Francisco ha sido muy inteligente. Ha mantenido ciertos mecanismos, sobre todo con la pelota. Espero un partido disputado. Tienen muchas variantes ofensivas. Isi es un jugador que les da un montón de opciones. Kike, Valentín, Unai, Álvaro, Camello… Todos ellos tienen muy buen pie. Raúl de Tomás, Falcao, Trejo, Nteka… Ofensivamente tienen muchísimas cosas", ha destacado.

Abdón y Muriqi, disponibles

El mexicano ha confirmado que Abdón llega a la cita, aunque entre algodones. "Muriqi va llegando al punto que nos ha dado muchos resultados. Ese puntito de velocidad y rendimiento. Abdón ha progresado muy bien de su esguince. Bien vendado y vigilado por los fisios llegará. Tengo dos atacantes y vamos a ver quién juega", ha dicho.

En cuanto a las bajas, ha informado de que Valjent no llega al encuentro por un problema en la rodilla. "Tuvo un golpe ayer Raíllo. Nos asustamos pensando que era el tobillo, pero era la rodilla. Se quedó solo en eso en una contusión. Martin Valjent está fuera por un tema de la rodilla. Tuvo un gesto feo el día de la Real Sociedad. Si fuese el último partido podría llegar. Lo necesitamos, por lo que hay que cuidarlo. Es la misma rodilla en la que tuvo la lesión. Tenemos a Nacho, Gio, Siebe y Nastasic. De esos cuatro debe salir el central", ha concluido.