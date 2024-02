Alfonso Díaz cree que el RCD Mallorca podrá darle la vuelta a la complicada situación en Liga. El CEO de Negocios de la entidad ha pasado revista en rueda de prensa junto a Pablo Ortells de la actualidad del equipo y del club. "Hay que tener paciencia. Estamos seguros de que la situación se va a revertir. Solo hay que ver el compromiso que tienen. Hay que seguir trabajando y confiando que estamos en el camino que todos queremos, que es estar en Primera División", ha afirmado.

Con los arbitrajes en boca de todos en las últimas jornadas y el enfado de Javier Aguirre con Isidro Díaz de Mera tras la dura acción sobre Samú Costa, el directivo bermellón ha dejado clara la postura del club. "Es algo recurrente de todas las temporadas y hoy en día mucho más. Como club nunca entramos. Javier tampoco. Esa entrada fue muy dura y pudo haber una lesión grave. Parecía claro el color de la tarjeta, tenía que ser una expulsión. Pero entendemos la dificultad del arbitraje. Cuando hemos tenido algún problema o nos hemos sentido agraviados hemos ido a reunirnos a la Federación. No hay que buscar más polémicas y estar centrados en lo que podemos controlar", ha zanjado.

El caos ante el Betis

Díaz ha explicado lo ocurrido con la afición del Betis y las medidas que ha tomado el club. "Fue una situación que dentro de la dificultad se pudo manejar. Casi mil aficionados del Betis compraron entrada, la mayoría en ese bloque justo al lado de la grada visitante. Por decisión de seguridad y poniéndonos en manos de la Policía Nacional se decidió que todo el mundo del Betis que se moviese a ese lado se dejase pasar. Es una situación que no se debe producir, sobre todo porque hubo gente que se tuvo que desplazar", ha comentado.

"Hemos aprendido de la situación y tratado de mejorarla. Esa colaboración con la Policía hizo que no hubiese ningún altercado. Ha habido gente con la que hemos hablado, algunos abonados y lo han entendido y hemos adaptado esa grada visitante. Será flexible para que sea más grande o más pequeña", ha añadido.

Largas colas y espera en el Fondo Sur

Al ser cuestionado sobre las largas colas en el acceso al estadio, especialmente en el Fondo Sur, ha destacado que han puesto más persona para que sea más fluido. "Es algo que hemos estado revisando, es un problema de identificación. La ley, al ser una grada de animación oficial, obliga a que cada asiento sea nominativo. Son abonos que no se pueden ceder y deben identificarse a la entrada. Normalmente, suele haber una afluencia en los últimos minutos de más gente y nos hemos reforzado con 6-8 personas más para que estén comprobando la documentación", ha informado.

Ante el Betis, varios socios denunciaron que se dejó pasar a gente sin identificarles para acelerar el acceso. "En cada partido tenemos un informe de seguridad y vemos todas las circunstancias que se han producido. Los chequeos se están haciendo. Lo que hemos hecho es poner más personal", ha insistido.

"Nunca vamos a llegar a una situación en la que se pase sin cola al estadio. Ampliamos tornos y personal de seguridad para que se facilite la entrada. En cuanto a la tecnología no es sencillo. La Liga está haciendo test en Valladolid con NFC. Estamos informándonos y ver cómo podemos mejorar el acceso", ha añadido.

La Copa del Rey

Por otro lado, ha dejado claro que hay una gran ilusión por llegar a la final de la Copa del Rey. "Es una competición muy especial para el mallorquinismo. Es una atmósfera totalmente distinta en el campo. Todo lo que venga es un éxito, ya lo es estar en semifinales. Es gracias al trabajo de la parcela deportiva. Es un premio y algo por lo que vamos a luchar para ver si podemos pasar de ronda y llegar a la final", ha concluido.