"Tenemos una plantilla competitiva". Pablo Ortells, director de Fútbol del RCD Mallorca, está convencido de que el plantel del conjunto bermellón está capacitado para lograr la permanencia. El director deportivo asume que la situación clasificatoria no es de su agrado y que está convencido de que Sergi Darder mostrará su mejor versión. "El míster decide quién juega y quién no. Estamos en dos competiciones todavía y jugadores que podrían haber jugado menos están teniendo minutos. A Darder es cierto que no le están saliendo las cosas como él preveía o preveíamos. Tenemos plena confianza en que es un gran jugador, que va a hacerlo bien en el Mallorca. Es un proyecto a largo plazo el que tenemos con Sergi. Estamos muy convencidos de su calidad, talento y su talante personal. Seguro que le va a salir bien", ha apuntado en rueda de prensa.

"El míster tenía unas necesidades que creo que han quedado cubiertas. Creo que hemos hecho dos incorporaciones que eran necesarias. Tenemos una plantilla competitiva, siempre hemos mostrado apoyo a los que ya estaban. Hay plantilla para afrontar estos últimos meses de competición. No estamos preocupados porque quede una ficha libre, creo que con 24 jugadores es más que suficiente para afrontar los meses que quedan", ha añadido. Ortells ha afirmado que el equipo le dará la vuelta a la preocupante situación en Liga, con solo tres victorias en 23 partidos: "La realidad es la que es, no hay otra poción mágica que seguir trabajando y confiar en el esfuerzo y compromiso de todos, estamos convencidos de que lo vamos a sacar adelante. Es evidente que no es la situación que más nos gustaría, pero la asumimos". De la misma manera, cree que el equipo podría llevar más puntos. "Es cierto que el año pasado hicimos una temporada muy buena. Somos conscientes de que el proyecto pasa por estar en Primera. Cada año es nuevo y tenemos que asumir nuestra realidad. Podríamos llevar más puntos, hay muchos empates que podrían haber sido alguna victoria y estar más tranquilos", ha reflexionado. Máxima confianza en Javier Aguirre El directivo bermellón también ha dejado clara la confianza del club en Javier Aguirre. "Es la misma que en los jugadores. Somos uno y todos trabajamos para sacar lo mejor del Mallorca. Javier Aguirre es un entrenador experto y comprometido con la causa. Los jugadores están con él y el club está con él. Entre todos hemos de sacar la situación adelante", ha resaltado. Futbolistas como Nastasic, Antonio, Dani o Jaume Costa acaban contrato en junio. Ortells ha afirmado que estudiarán cada caso por separado: "Son situaciones que iremos viendo en lo que queda de temporada. Ahora hemos estado centrados en este mercado y en un mes de enero muy cargado de partidos y muchos viajes. Iremos viendo cada caso en particular con el jugador y su agente y tomaremos decisiones". "Son negociaciones en la que todas las partes deben estar de acuerdo. Dani querrá una cosa, su agente otra y el club otra. Al final, si dos tenemos buena predisposición continuaremos y ojalá sea durante mucho tiempo", ha añadido acerca de la situación de Dani Rodríguez. Radonjic, un jugador diferente Ortells también ha opinado acerca de qué puede aportar Radonjic al Mallorca y las condiciones para que se quede a final de temporada. "Es un perfil diferente a lo que tenemos. Con la selección jugó de carrilero, pero ahí no le vemos ni a él le convence. Nos puede aportar frescura arriba, verticalidad y uno a uno en momentos en que el equipo lo necesita. Solo con la permanencia no se va a quedar, hay una serie de variables que si se cumplen se quedará. Y si no el Mallorca tendrá la opción voluntaria de que se pueda quedar", ha explicado. En cuanto a futbolistas con menos minutos, como Siebe Van der Heyden, Ortells ha reconocido que en este mercado de invierno se han rechazado ofertas por él. "Estamos contento con Siebe. Hemos tenido muchas propuestas por él en este mercado y dijimos que no. Queríamos que se quedara con los compañeros, con el cuero técnico y mejorando. Ha jugado menos porque Copete y Nastasic lo han hecho bien. Pese a que no ha disputado muchos minutos estamos contentos con su trabajo", ha destacado. Sobre la cesión de David López al Elche, ha comentado que la última decisión sobre el jugador la tiene el club: "Es una posibilidad muy buena para él el Elche. Su crecimiento deportivo está siendo muy bueno y son situaciones que se dan normalmente. Si ahí da un rendimiento muy bueno y quieren comprarlo, en unas cantidades muy elevadas por un jugador de Tercera, el Mallorca no le dejaría ir y ya está. Guardamos una opción de recompra y la última decisión sobre el jugador la tenemos nosotros". Leo Román, del primer equipo En cuanto a Leo Román, ha afirmado que será portero del primer equipo el curso que viene. "Leo es un ejemplo. La etapa de filial la tenía superada. Lo está jugando todo y lo está haciendo muy bien, la idea a final de temporada es que se incorpore con nosotros. Tenemos tres grandes porteros. Contamos con los tres el año que viene y veremos qué decisiones se toman", ha analizado. Por último, espera que en las próximas semanas se avance en su propia renovación, ya que también acaba contrato en junio. "En estos casi cuatro años que llevo aquí he estado muy feliz y contento de cómo se están haciendo las cosas. El presidente me ha dicho que también está contento y me transmite confianza. Creo que ahora sí que es momento de poder hablarlo y ver si llega a buen puerto", ha concluido.