El central del Real Mallorca David López jugará cedido hasta el final de la temporada en el Elche, que se ha hecho con una opción de compra sobre el jugador, según informó la propia entidad ilicitana.

El mallorquín, de 20 años de edad, no ha disputado esta temporada ningún partido con el primer equipo bermellón en LaLiga, pero ha jugado cuatro encuentros en Copa del Rey, dos de ellos de titular. En la campaña pasada en el filial, en Segunda Federación, jugó 32 encuentros.

El nuevo jugador del Elche, que se encuentra en la localidad ilicitana desde el miércoles por la noche, destaca por su poderío físico y su estatura, ya que mide 197 centímetros, lo que le permite dominar el juego aéreo.

Su irrupción en Copa del Rey provocó que Aguirre no viera necesario fichar otro central para el Real Mallorca en este mercado de invierno.

"Es un chico que cuando vine no me gustaba nada. Me hablaban muy bien de él y no me gustaba ni cómo corría. Ahora es elegante, le veo bien arriba, más coordinado, ha adelgazado… Es un muchacho que tiene ganas de aprender. Le das consejos y lo hace. Es muy receptivo. Está alerta, sabe estar con los veteranos. Va a ser profesional. David me confirmó que es un central de garantías. Sé que están negociando su renovación y tanto a él como a Pablo Ortells les pedí que lleguen a un acuerdo", explicó el técnico mexicano antes del cruce de octavos de final ante el Tenerife.