Javier Aguirre no cree que haga falta fichar otro central para el RCD Mallorca. El técnico mexicano ha dejado claro esta mañana en rueda de prensa que la irrupción de David López y la inminente vuelta de Valjent, que estará disponible ante el Villarreal, equilibran la línea de defensa de su equipo. "Si la lesión de Martin hubiese sido de mayor duración hubiese solicitado un central diestro. Estará ante el Villarreal, así que ya descarto esa posibilidad. De momento estoy contento. David hizo un buen partido en Burgos. Si ese día hubiese sido un desastre, probablemente yo habría aprobado el fichaje de un central. Pero me gustó", ha comentado en sala de prensa.

"Es un chico que cuando vine no me gustaba nada. Me hablaban muy bien de él y no me gustaba ni cómo corría. Ahora es elegante, le veo bien arriba, más coordinado, ha adelgazado… Es un muchacho que tiene ganas de aprender. Le das consejos y lo hace. Es muy receptivo. Está alerta, sabe estar con los veteranos. Va a ser profesional. David me confirmó que es un central de garantías. Sé que están negociando su renovación y tanto a él como a Pablo Ortells les pedí que lleguen a un acuerdo", ha añadido acerca del defensor del filial.

David López, titular en Tenerife

Tras confirmar que David será titular este martes ante el Tenerife, el técnico del Mallorca ha apuntado que habrá muchas rotaciones en el equipo. "Están cansados, intentaré mover al equipo. No llegan Muriqi, Valjent, Jaume y Maffeo. No es una excusa, porque hasta el partido hay buenas horas de recuperación. Dos días de diferencia con el partido siempre es más complicado. El día después están aún con la adrenalina, pero al siguiente se baja y es la previa. Habrá que refrescar al equipo", ha destacado, afirmando que Muriqi "ha hecho más que en otros días y puede que esté en el banquillo contra el Betis el día 27".

Centrado en el partido de Copa, Aguirre ha calificado el encuentro ante el Tenerife como una final. "Se tiene que cambiar el chip. Se lo he dicho aquí viendo el partido ante el Tenerife. Nos hemos hecho nada aún, quedamos 16 equipos vivos. Son noventa minutos de matar o morir. El Tenerife estará muy motivado. Vamos advertidos de que si vamos relajados irá mal", ha comentado.

"El Heliodoro, que no lo conozco, es una plaza difícil. Intentaremos pasar de ronda a ver si nos toca una ronda como locales. El otro día el campo estaba hermoso. Me gustó mucho el ambiente y no lo coronamos. Me sentí mal esa tarde con esos dos puntos que no conseguimos", ha añadido.

Centrados en la Copa

El preparador bermellón ha vuelto a reincidir en que la plantilla está ilusionada con la Copa. "Tuve la fortuna de estar en una semifinal y en una final de Copa contra Osasuna. Es fantástico para la ciudad y para el equipo. No quiero anticiparme porque hay que ir eliminatoria a eliminatoria. El Tenerife tiene las mismas probabilidades que nosotros de avanzar. Hay ilusión dentro de la plantilla. Cuando avanzas te lo vas creyendo. Aparcamos la Liga ahora", ha resaltado.

Tras una jornada favorable para el Mallorca, que ha aumentado su distancia con el descenso, Aguirre ha opinado que en la segunda vuelta todo se va a recrudecer. "Se aprieta todo, basta ver el partido del Almería ante el Girona. Todos empezamos a hacer cuentas. Ahora ya se van agotando los partidos y es complicado. El punto nos supo a poco, pero nos da un poco más de margen con el descenso. Tenemos que mejorar y no empatar tanto. No hay que esperar a que nos marquen para estar con el agua el cuello y tener que remontar. Es verdad que en casa solo hemos perdido uno, pero tenemos que sacar más puntos", ha concluido.