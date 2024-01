Real Mallorca: Media Liga a base de empates

«Merecimos ganar, pero no lo hicimos», destacó Javier Aguirre, entrenador del RCD Mallorca, tras el amargo empate ante el Celta este sábado en Son Moix. No es la primera jornada de Liga en la que los bermellones y el mallorquinismo se marchan a a casa con la sensación de que los resultados obtenidos no se han ajustado a los méritos. La falta de efectividad en muchos de ellos, unida a la fortaleza defensiva del equipo como punto a favor, se ha traducido en que los rojillos han empatado en diez de los veinte partidos del campeonato.

Junto al Betis, los de Aguirre son el equipo que más tablas han firmado en Liga hasta el momento. Algunas han sido especialmente dolorosas –como el 2-2 en Vallecas frente al Rayo Vallecano tras un penalti más que dudoso en el último minuto– aunque en muchas de ellas el denominador común ha sido la falta de colmillo en el área contraria, como el encuentro de este sábado frente al Celta como mejor ejemplo. Más allá de los diez primeros minutos, con el Mallorca dormido y encajando un gol tras una empanada defensiva, los bermellones fueron superiores. El gol de Larin hizo justicia a lo que se veía durante el partido, pero en la segunda parte de nuevo la falta de acierto, en especial en botas del canadiense, impidió cerrar la fiesta de inauguración de Son Moix con un triunfo que habría sido merecido. Fueron cuatro ocasiones claras ante la meta rival, pero Guaita también se empleó a fondo para mantener a su equipo con vida. Una situación demasiado habitual y que, a excepción del encuentro frente a Osasuna, está lastrando al equipo y le está impidiendo despegar en la tabla y alejarse de los puestos de descenso en el último mes, que es cuando mejor fútbol está desplegando. Ante el Almería, tan solo la mala puntería les privó de dejar aún más sentenciados a los indálicos y sumar tres puntos clave. Ante el Alavés, un par de jornadas antes, de nuevo la incapacidad de anotar ante Sivera dejó un 0-0 en el marcador. «Es importante sumar, pero creo que lo hemos intentado de todas maneras. No sé cuantos tiros hemos tenido a puerta a diferencia de ellos. Ya nos ha pasado en varios partidos esta temporada, es cuestión de acierto», lamentó Dani Rodríguez. Con la vuelta de Vedat Muriqi, que se espera más pronto que tarde tras reincorporarse al trabajo con el grupo la pasada semana, y la clara evolución del equipo, más atrevido y protagonista con el balón, se espera que poco a poco la fortuna vaya sonriendo al Mallorca. Y mas ante unas próximas jornadas complicadas en las que se medirá al Villarreal (sábado 20, 16:15 horas), al Betis (sábado 27, 21 horas) y al Athletic (viernes 2 de febrero, 21 horas). El descenso, a cuatro puntos Pese a que el empate ante el Celta dejó a todo el mundo frío, lo cierto es que la jornada ha sonreído a los intereses mallorquinistas. A excepción del Alavés, que derrotó al Sevilla a domicilio (2-3), el resto de rivales directos por la permanencia no consiguió ganar. De hecho, el Mallorca ha visto aumentada su ventaja respecto a los puestos de descenso, que ahora está a cuatro puntos tras la goleada del Valencia al Cádiz (1-4), que es el equipo que marca el corte. El Granada perdió en su visita al Betis (1-0), mientras que el Almería empató en casa ante el líder Girona (0-0). La parte baja de la tabla sigue registrando una puntuación muy baja a estas alturas de la competición, pronosticando una permanencia más barata que en otras temporadas.