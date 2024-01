El buen hacer de David López con el RCD Mallorca esta temporada no ha escapado al interés de equipos de Segunda División. El Elche, según ha informado Onda Cero Elche, tiene en su radar al central del filial y estaría interesado en hacerse con sus servicios en calidad de cedido. El futbolista, de 20 años, gozaría de un buen equipo en el que foguearse, una vez su participación en el primer equipo se ha complicado tras la recuperación de Martin Valjent y el fichaje de Nacho Vidal.

David López, capitán del Mallorca B, se ha hecho un nombre esta temporada con sus actuaciones en la Copa del Rey. Gozó de algunos minutos en las victorias ante el Boiro (0-4) y el Valle de Egüés (0-3). Ya frente al Burgos (0-3), el central actuó de inicio rindiendo a un gran nivel, imponiéndose tanto por alto como por bajo y causando una grata impresión al cuerpo técnico y en especial a Javier Aguirre, quien reconoció más adelante en rueda de prensa que le gustó tanto que por ello decidió no fichar a otro central. Ante el Tenerife (0-1), también titular, sufrió un poco más ante un delantero veterano como Enric Gallego, teniendo que pedir el cambio por molestias físicas.

"Es un chico que cuando vine no me gustaba nada. Me hablaban muy bien de él y no me gustaba ni cómo corría. Ahora es elegante, le veo bien arriba, más coordinado, ha adelgazado… Es un muchacho que tiene ganas de aprender. Le das consejos y lo hace. Es muy receptivo. Está alerta, sabe estar con los veteranos. Va a ser profesional. David me confirmó que es un central de garantías. Sé que están negociando su renovación y tanto a él como a Pablo Ortells les pedí que lleguen a un acuerdo", explicó acerca del defensor del filial.

Por otro lado, el Mirandés también había estrechado su cerca sobre Daniel Luna. El colombiano, que apenas ha tenido oportunidades en el primer equipo, seguiría el mismo camino que Javi Llabrés el curso pasado, marchándose cedido hasta final de temporada.