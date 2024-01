Son Moix vuelve a ser vulnerable en Liga

Tarde o temprano Son Moix iba a perder la condición de invulnerabilidad que había atesorado los últimos meses en la Liga. Concretamente, desde la jornada 2 frente al Villarreal (0-1) el RCD Mallorca de Javier Aguirre no sabía lo que era marcharse a casa sin algún punto tras jugar como local. Y esa sensación se perdió ayer tras caer por la mínima en un partido ante el Betis marcado más por lo que pasó en la grada con la afición verdiblanca y la peligrosa entrada sobre Samú que lo que dio de si el propio encuentro.

En las últimas jornadas en casa el Mallorca se había acostumbrado a tener que ir a remolque. En este 2024, en los tres choques que ha disputado en Son Moix, comenzó perdiendo ante Osasuna, aunque acabó ganando el partido 3-2. También le pasó frente al Celta, en un choque que acabó en empate a uno. Y ayer ante el Betis no fue capaz de igualar el tanto de Altimira al filo del descanso.

Los bermellones no están encontrando la manera de ser efectivos en defensa y al mismo tiempo serlo en ataque. Ayer, ante el Betis, no hubo ni un solo remate a puerta entre los tres palos, más allá del larguero de Abdón. Y eso que Aguirre dispuso un once con dos puntas y dos mediocentros de talante ofensivo como son Manu Morlanes y Sergi Darder. La efectividad es el gran talón de Aquiles de este grupo, que necesita muchas acciones ante el portero rival para acabar convirtiendo alguna.

Vistas las dificultadas del conjunto rojillo para sacar buenos resultados lejos de la isla, está obligado a mejorar sus registros en casa. La lista interminable de empates ha permitido ahora al equipo no caer en posiciones de descenso, pero es una apuesta demasiado arriesgada.

Poco a poco se está rompiendo el vagón de cola de la Liga y el Mallorca se está quedando rezagado al fondo junto a equipos como el Celta, Sevilla o Cádiz en la lucha por el descenso. Malos acompañantes de camino en una segunda vuelta en la que todos mejorarán sus prestaciones para evitar el descenso.