Javier Aguirre salió enfadado a la rueda de prensa tras la derrota del RCD Mallorca ante el Betis. El técnico mexicano criticó la labor del VAR y de Isidro Díaz de Mera tras no llamar a Iglesias Villanueva para que revisase la dura acción sobre Samú Costa. "La única explicación que le doy es que está Isidro en el VAR. Era para llamarlo, ver la escena congelada y hubiese cambiado el criterio. El VAR es una herramienta espectacular que hace más justo el fútbol. El que está en el VAR, no sé si es algo personal o que no quiere llamarlo. Ahí no puede hacer nada. Por lo menos enséñale lo que sucedió. Nos pasó en la primera vuelta que echaron a Omar cuando Roca le pisa y cambió el partido. Hoy hubiese pasado algo así. Ahí en la puerta no dice llorería, dice sala de prensa, así que... Siguiente pregunta", respondió en sala de prensa.

"No sé como funciona, los audios deben estar bonitos esta vez, aunque no los voy a oír. Si no le llamas te da que pensar. No es justo que ni siquiera te llamen" agregó.

Sobre el futbolista portugués, que se marchó al hospital, aclaró que habría que esperar al alcance de su lesión. "Estaba bastante lastimado, con un problema de abductor, en la rodilla y estaba sufriendo mucho, llorando. Sé que llamó a su esposa y la tranquilizó. Entiendo que se lo han llevado al hospital para revisarlo porque no estaba en el vestuario al final del partido", informó.

En cuanto al partido frente al conjunto verdiblanco, Aguirre cree que fue muy igualado y que la fortuna no les sonrió. "Ha sido un partido muy igualado, nuestro equipo no le perdió nunca la cara. Ha sido un error, en un centro nos pillan mal parados, hacen una contra bestial y marcan. Creo que estuvimos bien, tuvimos más tiempo la pelota, más centros... No era el día. Ha faltado el gol, no les puedo reprochar nada a mis jugadores. Nosotros una vez al palo y ellos al palo y dentro. Dos acciones fortuitas de juego. Fue un partido de 0-0 clavado, esa era su intención", analizó.

El preparador bermellón insistió en la que suerte no les sonrió frente a los de Pellegrini, la bestia negra del Mallorca: "Cada semana es una prueba de fuego, es un reto, nos estamos dejando puntos, es la segunda derrota en casa, hoy creo que la fortuna no estuvo de nuestra parte".

Por otro lado, Aguirre explicó que no se enteró del enfado de Larin al ser sustituido. "No he visto lo de Larin. Es un jugador más del plantel. Es normal que se enfade si es con respeto a los compañeros. Hemos funcionado bien estos dos años sin ningún contratiempo", concluyó.