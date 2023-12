Javier Aguirre no está preocupado por la falta de gol. El entrenador del RCD Mallorca, cuestionado acerca de la falta de puntería del equipo, como sucedió en el pasado partido frente al Almería, ha dejado claro que mientras generen ocasiones estará tranquilo. "Me preguntaron si estaba preocupado por la falta de gol, lo estaría si no generásemos ocasiones. Hemos tenido fortuna en las dos victorias, soy el primero en reconocerlo. Pero la falta de gol nos ha condenado un poco. Hoy hemos vuelto a hacer finalizaciones. Tengo fe en que los chicos se van a encontrar. Mientras se generen una o dos por partido acabarán entrando", ha apuntado en rueda de prensa.

Uno de los futbolistas que se fue más fastidiado del Power Horse Stadium fue el canterano Javi Llabrés tras su ocasión en el minuto 91: "En un entreno no las falla, las coloca en la escuadra. Vino él a hablar conmigo y me sorprendió por su seguridad y desfachatez. "No te preocupes, estoy bien", me dijo. Está preparado. Esto es fútbol. Bienvenido a Primera División. Aquí los errores se notan". La vuelta de Raíllo Aguirre también habló de la vuelta de Raíllo y cómo ha influido en la mejora defensiva del equipo. "Es verdad. Raíllo nos da empaque, liderazgo y hace mejores a los de al lado. Los capitanes en general son gente que empuja al vestuario. En el aspecto defensivo todos están corriendo. Felicité a Darder y Morlanes, porque su esencia les lleva a correr hacia delante y lo hicieron muy bien. El equipo tiene muy instalado el trabajo defensivo. El año pasado nos dio muchos puntos", ha comentado. "Darder ha hecho un gran esfuerzo. Es un gran jugador y sinceramente está como el equipo. No hemos podido dar ese salto de calidad necesario para sumar de tres en tres. Y esto hace que no veamos su parte buena", ha añadido acerca del mediocentro de Artà. El cerrojo de Rajkovic alcanza los 348 minutos Respecto al encuentro de este jueves en Son Moix, el técnico bermellón ha informado de que Mascarell no llega, aunque sí que lo hará Jaume Costa, que también acabó con molestias. "Las lesiones nos han condicionado la temporada, algo que no nos pasó el curso pasado", ha lamentado. "Osasuna tiene muchas variantes en ataque" En cuanto a Osasuna, ha alabado el trabajo ofensivo de los de Arrasate. "El otro día ganan al final. Ellos han mejorado mucho la faceta ofensiva, hace muchas cosas con la pelota. No vivo el día a día, veo muchos partidos de ellos y han mejorado mucho. El trabajo de Jagoba es buenísimo. Tienen muchas variantes ofensivas. No sé qué ha pasado, pero ni nosotros ni ellos estamos con los puntos del año pasado. A ver si conseguimos maquillarlo con una victoria", ha destacado. Para acabar, ha comentado la novedad que se aplicará a partir de la jornada 20 con la publicación de los audios con las conversaciones entre los árbitros y la sala VAR. "En México también salió ayer la noticia. Está bien para el fútbol y para el espectáculo. Es la tendencia que el aficionado tenga más contenido. Me gusta", concluyó.