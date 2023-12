«Es la tercera puerta a cero seguida y, quieras o no, eso al final te da puntos», decía Javier Aguirre, aunque con la boca pequeña, en la sala de prensa del Estadio de los Juegos Mediterráneos. Y tenía razón. Estaba resignado por no haber tumbado al Almería (0-0), pero también es consciente de que el primer paso para volver a ser un equipo fiable pasa por dar la talla a nivel defensivo. Y estos 348 minutos que lleva el Mallorca sin encajar evidencian que algo está haciendo bien.

Los bermellones no reciben un gol desde el encuentro frente al Cádiz de la jornada trece, cuando Alcaraz batió a Rajkovic gracias a una sensacional falta directa en el minuto doce. Desde entonces, el meta serbio no ha tenido que recoger ningún balón desde dentro de su portería. Aquel choque frente a los amarillos finalizó con empate a uno y fue el punto de partida del récord particular del balcánico desde que defiende el escudo mallorquinista. El internacional vuelve a mostrar la seguridad que enamoró a la afición el curso anterior, pero también es cierto que el regreso de Raíllo al centro de la zaga también ha ayudado a elevar el rendimiento del sistema defensivo.

Ante el Alavés, en la siguiente jornada, apenas tuvo trabajo, pero el problema es que sus compañeros de ataque fueron incapaces de desequilibrar la balanza (0-0). Y contra el Sevilla sí que Rajkovic sacó su mejor versión (1-0). Su actuación fue una de las más espectaculares que se le recuerdan. Por abajo, por arriba, en manos a manos o como fuera. Se hizo enorme ante los hispalenses, haciendo bueno el gol de Cyle Larin para sumar una victoria que hacía casi tres meses que no se conseguía en Liga.

En Almería apenas tuvo trabajo. Un disparo de Baptistao, que atrapó sin esfuerzo, y poco más. Una de las claves para que el Mallorca se aleje de los puestos de abajo en la clasificación es que conceda menos al adversario. El siguiente reto es ampliar la renta frente a Osasuna este jueves en la despedida de 2023. Sería fundamental para lograr una victoria más que necesaria.