Oportunitat tudada del RCD Mallorca al camp del coer, per Ricard Pla

La intenció del Mallorca d’acabar l’any sumant vint punts va quedar esvaïda ahir al camp del darrer classificat. Els mallorquinistes tudaren la millor oportunitat que varen tenir en tota la temporada de guanyar seriosament un partit a fora camp. Si no hi ha res de nou, l’equip de Gaizka Garitano perdrà la categoria, perquè té molts pocs elements per mantenir-la. I aquest va ser el problema: el Mallorca no va ser capaç de guanyar, tot i el fester d’opcions de marcar que va tenir.

El joc, la qualitat i l’experiència tornaren a ser rivals de l’equip de Javier Aguirre. Els davanters mostraren molta ineptitud, sobretot en una acció que amb un poc de claredat hauria acabat en gol. De manera sorprenent i després de fer una errada imperdonable, Amath controla una pilota dins l’àrea de l’Almeria i la cedeix a Javi Llabrés, que, incomprensiblement, fa un misto i envia l’oportunitat en orris. Segurament va ser la més clara d’un partit que el Mallorca va tenir a les mans i que fins i tot hauria pogut perdre. Però la realitat tornà a mostrar les mancances ofensives que ha exhibit des de principi de temporada. Hem parlat de Llabrés, però també podem posar el focus en Larin. Una jornada més, el canadenc ens oferí una exhibició de la seva poca lluïdesa: tres possibilitats de marcar i res de res. Però tampoc no passà res quan aparegué al camp Abdón Prats, en substitució de l’internacional. El mallorquí no va intervenir en cap acció ofensiva, però sí que ho va fer Amath, encara que sempre és una incògnita el que pot oferir el senegalès. Després de molts de minuts d’avorriment i de presenciar un altre partit impropi de futbolistes de Primera Divisió, el Mallorca ostenta el dubtós honor de ser el rei de l’empat. Ara veurem si manté aquest títol dijous que ve a Son Moix amb la visita d’Osasuna. Serà a una hora poc recomanable, les nou i mitja del vespre.