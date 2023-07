Pablo Ortells ha reconocido que el Real Mallorca ha realizado ofertas por el delantero Cyle Larin. "No me gusta hablar de jugadores que están en otros equipos, pero estamos en conversaciones con el Valladolid y ya veremos en los próximos días. Es cuestión de que las partes lleguen a un acuerdo y, si no, continuaremos buscando", ha reconocido sobre el césped del estadio Max-Aicher de Salzburgo, donde los bermellones han empatado ante el Köln (1-1).

El director deportivo no ha querido ir más allá, a pesar de que su homólogo en la entidad pucelana, Fran Sánchez, reconociera el miércoles que "por ahora", no aceptaban las propuestas de los de Son Moix. Eso sí, ha dejado claro que tienen otras opciones. "Estamos abiertos y tenemos el mercado trabajado, y si no es un jugador, será otro", ha subrayado.

El castellonense tampoco ha querido aclarar cuántas posiciones se reforzarán tras la marcha de jugadores importantes. "No me gusta decir si vendrán dos, tres o cuatro, pero estamos en un periodo de poder reforzar a equipo y estamos en ello. Trabajamos para reforzar la plantilla, sean grandes nombres o no. Aquí ha venido gente que no tenía un gran nombre y ha rendido muy bien. Queremos reforzar todas las posiciones para ser más competitivos y mejores cada día", ha resaltado.

Ortells ha lanzado balones fuera cuando se le ha preguntado por las palabras de Abdón, que le pedía que "se rascara el bolsillo" para fichar al artanenc Sergi Darder. "No me gusta hablar de nombres concretos y menos de jugadores que están en otros clubes, pero sé que Abdón es muy amigo suyo y lo dijo en un tono agradable. Será uno u otro, pero haremos una plantilla competitiva", ha destacado.

Además, ha recordado que a pesar de la venta de Kang In Lee, en la que el Mallorca se embolsará unos 17 millones de los 22 que paga el PSG por el coreano, no tirarán la casa por la ventana: "Tenemos que cumplir el límite salarial de la Liga y trataremos de invertirlo de la mejor forma posible".

Ortells tampoco ha querido entrar a analizar si Baba -Almería y Granada- y Maffeo -Sevilla- tienen opciones de salir este verano tras las ofertas que tienen sobre la mesa. "Son jugadores del Mallorca y contamos con ellos, el mercado es largo y nunca se sabe, pero estamos encantados de tenerles entre nosotros. No soy de decir si hay ofertas o no, pero también digo que se dicen cosas que no son verdad", ha subrayado convencido.

El dirigente, que se ha mostrado satisfecho por la imagen del equipo ante el Köln, sí ha deslizado que Grenier se marchará: "Igual que hay jugadores que entran, hay otros que tendrán que salir. No está teniendo minutos y trataremos de encontrar una solución que a él le vaya bien para que los pueda tener en otro lugar y nosotros cubrir su baja, eso podría ser una opción". Por último, el ex del Villarreal ha sonreído cuando se le ha interrogado sobre si continuará en el Mallorca después de 2024, cuando finaliza su contrato. "No es hora de hablar de Pablo Ortells, estoy muy feliz en el Mallorca, pero no es el momento", ha finalizado.