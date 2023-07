Clement Grenier tiene las horas contadas en el Real Mallorca. El centrocampista francés no entra en los planes del técnico Javier Aguirre, que ya le dejó fuera de la convocatoria por motivos técnicos en el primer amistoso de la pretemporada, ante el Union Gurten de la Tercera austríaca (1-3). El mexicano no está contento con el rendimiento del jugador, que tiene contrato hasta junio de 2024 y al que se está buscando salida.

La pasada campaña no aprovechó las oportunidades que le concedieron y su protagonismo fue claramente de más a menos en los 21 encuentros disputados, solo seis como titular, para un total de 711 minutos en la Liga. Además, a Aguirre no le gustó la actitud del galo en algún momento de la temporada. De hecho, un mal gesto cuando le dio la orden de jugar en los llamados minutos de la basura en el encuentro ante el Getafe (3-1), disputado el 23 de abril, provocó que le dejara fuera de la convocatoria en el siguiente duelo frente al Atlético de Madrid en el Metropolitano. "Lo de Grenier es decisión mía, tengo ese derecho", se limitó a decir en ese momento. Y la situación con el francés no ha mejorado desde entonces.

El futbolista, que llegó en el mercado invernal de la temporada 2021/2022 y que incluso anotó el gol de la tranquilidad ante Osasuna en el duelo que certificó la permanencia de aquel curso (0-2), renovó el pasado verano al considerar el club que su margen de mejora, después de salir de una grave lesión, era enorme.

Pero el que llegó a ser internacional con Francia y brillar en la Champions League con el Olympique de Lyon, ha estado lejos de las expectativas. Ahora trabaja como uno más en Geinberg (Austria), pero está pendiente del teléfono porque sabe que puede haber novedades pronto. El hecho de que el director deportivo, Pablo Ortells, esté en la concentración, puede agilizar las conversaciones para encontrar una solución a su salida.

Por otra parte, Martin Valjent también se quedó fuera del primer amistoso de la pretemporada, al igual que el propio Grenier, pero son casos bien distintos. El eslovaco ha regresado de las vacaciones con algunas molestias físicas y Aguirre prefirió no forzarle, aunque lo cierto es que trabaja con normalidad. Con Raíllo en la isla recuperándose de un problema en el dedo del pie, el Mallorca no quiere arriesgar a perder a otro central, por lo que Copete es el único central sano del primer equipo, más allá de que en Austria también están los canteranos Gayà y David López. Es evidente que, tras la salida de Nastasic y Hadzikadunic, Ortells está obligado a reforzar esta posición con un mínimo de dos defensas más.