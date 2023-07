Abdón Prats no ha disimulado cuando se le ha preguntado si le gustaría que el también artanec, Sergi Darder, dejara el Espanyol para fichar por el Real Mallorca. "Hace muchos años que jugamos juntos en Ses Pesqueres, somos amigos y hablamos, y le estoy intentado convencer de que venga. Nos gustaría tenerle, es una buena persona, que es lo que buscamos para dejarle entrar en nuestro vestuario y como futbolista no debo decir el nivel que tiene. Nos puede aportar mucho, si viniera nos ayudaría a seguir creciendo y sería una alegría enorme tenerle en el vestuario. Le estoy guardando el sitio libre que nos dejó Galarreta", ha confesado sobre el césped del campo del Union Gurten tras el partido (1-3).

El canterano ha ido más allá en su argumentación. "Como capitán y amigo suyo quiero tener el máximo jugadores competitivos y de calidad en la plantilla. Yo le digo que estaría bien, que la adaptación sería rápida y que el grupo humano es la hostia. Ya le he dicho a Ortells -director deportivo- que se rasque un poco el bosillo y haga un esfuerzo para traer a Sergi. Espero que sea más pronto que tarde y que seamos dos artanencs dentro del campo", ha confesado.

Respecto a su situación personal, después de que el curso pasado no contara con muchos minutos, el mallorquín ha sido claro. "No he hablado con el míster de esto. Yo lo que quiero es jugar y aportar a mi club, que es mi vida. Y al final quiero que se sea justo, que en los momentos en los que esté bien se me dé continuidad. Estoy aquí para trabajar y hay momentos que, como humanos, te puedes venir abajo, pero somos profesionales y hay que rehacerse e intentar ser importante de cara a la competición", ha reflexionado.

Eso sí, Abdón se ha felicitado por anotar uno de los goles del triunfo en el primer amistoso del verano. "Es difícil volver a tocar el balón después de un mes parado, pero siendo delantero siempre tengo la ilusión de ayudar. Es importante marcar, eso refuerza el trabajo porque quiero aprovechar las oportunidades", ha subrayado.

Por último, el ariete ha dicho que las sensaciones ante el Union Gurten "han sido buenas". "Queríamos coger minutos y parar un mes y volver a empezar cuesta. Hemos tenido imprecisiones y no es excusa, pero el campo no estaba en perfecto estado, pero sabemos cuál es la línea a seguir. Los conceptos los tenemos y hay que llegar en las mejores condiciones a Las Palmas para el primer partido", ha finalizado.