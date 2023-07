Una de las mayores quejas de los jugadores del Mallorca en el primer amistoso fue el irregular estado del césped en el campo del Union Gunter y lo cierto es que cuando vieron el del campo del segundo encuentro, ante el filial del Ried, también mostraron gestos de resignación. «Es lo que hay», dijo uno de ellos. El miedo a lesionarse en una parte tan importante de la temporada está siempre presente. Y es cierto que había zonas del terreno de juego que no estaban bien.

Ilusión | Los niños de Andorf no se separaban ni un metro de los mallorquinistas

Fue bajar del autocar y un buen grupo de jugadores del Mallorca se dieron cuenta de que algunos niños de Andorf, la localidad en la que jugaba su segundo amistoso, no querían separarse de ellos en ningún momento. De hecho, jugadores como Baba y Valjent, mientras hacían estiramientos en la pista de atletismo, tenían a los chavales a menos de un metro. Sin embargo, el encargado del campo les tuvo que llamar la atención minutos después para que despejaran la zona.

Obligaciones | Los futbolistas del Ried llegaron tarde al campo por trabajo

El filial del Ried es un equipo completamente amateur y, por lo tanto, los jugadores tienen que trabajar o estudiar. Por eso no fue extraño ver a varios de ellos llegar al campo cuando sus compañeros, y también los jugadores del Mallorca, ya estaban calentando. «Perdón, he llegado lo antes que he podido», se justificó uno de ellos ante su entrenador. Minutos después se enfrentaría a jugadores de Primera.

Horas contadas | Grenier se vuelve a quedar fuera de la convocatoria

Clement Grenier tiene las horas contadas en el Real Mallorca. Ayer volvió a quedarse fuera de la lista de convocados para el partido ante el filial del Ried después de que tampoco jugara frente al Union Gurten. Trabaja como uno más con el equipo, pero el centrocampista francés sabe que su futuro está lejos de la isla.

Otro campo | El duelo ante el Köln se jugará en Salzburgo a las 15 horas del viernes

El Mallorca jugará ante el Köln alemán el próximo viernes, a partir de las 15 horas, en un escenario diferente al anunciado. El duelo se disputará en el Max Aicher Stadion de Salzburgo.