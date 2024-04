Esta es la petición unánime de Binissalem en materia educativa

El pleno del Ayuntamiento de Binissalem aprobó una moción conjunta presentada por los cuatro partidos (UxB, PP, MÉS y PSOE), que tenía como objetivo instar a la Conselleria de Educació a iniciar el proceso para construir un nuevo CEIPIESO/Insituto. En dicha moción se exponía la necesidad de construir un nuevo centro de Primaria hasta segundo de ESO o de ESO y Bachiller, para dar cabida a la población estudiantil de Binissalem, Alaró y Consell, que en estos momentos cursan estudios de ESO y Bachiller en el IES Binissalem. Todo ello como consecuencia del considerable aumento de población registrado en los últimos años en estos tres municipios. Otra problemática también tratada es la saturación vial. En cada jornada lectiva son 7 los autocares, con capacidad para 52 plazas, los que acompañan a los aproximadamente 360 alumnos de otros municipios al IES Binissalem, generando un serio problema de circulación entorno al instituto, que se podría ver reducido con la construcción de un nuevo centro.

En relación a esta propuesta, cabe indicar que en algún municipio de la isla, como es el caso de Sa Pobla, el CEIP Son Basca impartirá, a partir del próximo curso, estudios de ESO, después de que así lo aprobara la Conselleria. De esta forma, el centro pasará a ser un CEIPIESO, una denominación que va en la línea de lo que ahora solicita Binissalem.

FOTOS | La manifestación contra el polígono de Binissalem, en imágenes / Jaume Canut

Otra moción, aprobada también por unanimidad, fue la que presentó el PP sobre destinar el 100% del dinero procedente del POS (Plan de Obras y Servicios) –una ayuda que concede el Consell de Mallorca a los ayuntamientos– a la reforma integral del polideportivo. Desde hace más de un año se habla de las mejoras que precisa, con urgencia, la zona deportiva del municipio, donde algunas de sus instalaciones acusan un constatado deterioro. La propuesta fue aprobada por unanimidad, aunque el alcalde, Víctor Martí, quiso puntualizar que con el POS el Ayuntamiento también tenía previsto realizar obras de mantenimiento en centros como el CEIP Pedra Viva, donde quieren instalar unos toldos. Martí también dijo que en el polideportivo, desde hace ya unos meses, el equipo de gobierno lleva realizando inversiones y mejoras. Por todo ello, dijo Martí, lo adecuado sería que a la reforma del polideportivo se destinara una parte del POS y no el 100%. Pero que, para que nadie pudiera decir que si no votaban a favor de la propuesta era porque el equipo de gobierno no mostraba interés en llevar a cabo las pertinentes reformas en la zona deportiva, lo apoyaban.

Y sin dejar el tema CEIP Pedra Viva, el grupo MÉS preguntó al alcalde si tenían previsto arreglar todas las deficiencias que sufre dicho centro, como pueden ser goteras o el sistema de aire acondicionado, entre otras. El alcalde explicó que se están llevando a cabo reparaciones y continuarán en ello. Martí también quiso resaltar que esta escuela, desde que fue inaugurada, en abril de 2010, le ha supuesto al Ayuntamiento de Binissalem tres veces más gasto en reparaciones que el CEIP Robines, que funciona desde 1979.

Extrajudiciales

Finalmente, con los votos a favor del equipo de gobierno (UxB-PSOE), fue aprobada una partida de 400.000 euros correspondiente a facturas extrajudiciales que iban destinadas al pago de proveedores. Los dos partidos de la oposición, PP y MÉS, votaron abstención argumentando que tener que aprobar, de nuevo, extrajudiciales responde a una mala gestión y planificación. Desde el equipo de gobierno indicaron que si se ha convertido en un hecho ordinario es porque a muchos ayuntamientos no les queda más remedio que hacerlo así para poder pagar a los proveedores.