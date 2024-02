Víctor Martí, presidente de la gestora de UM: «Sería lógico que los caminos de UM y El Pi se encuentren»

Presidente de la nueva gestora de Unió Mallorquina y alcalde de Binissalem. Será el encargado de dirigir la refundación del partido regionalista después de su disolución en 2011. Considera que hay un votante de centro huérfano en las islas y defiende que la formación nacionalista sigue defendiendo «lo mismo» que hace 30 años.

¿Por qué vuelve UM?

Nunca se ha ido, lo que pasa es que no se ha presentado a las elecciones desde hace tres legislaturas. En un momento dado no nos dejaron presentarnos con una fianza de 1,6 millones de euros al partido. Todo esto, al igual que las denuncias, han quedado en nada. UM está totalmente viva porque siempre ha existido.

¿No estaba muerta?

UM estaba latente, esperando su momento. Y ha llegado ahora. A nivel autonómico el regionalismo no ha conseguido en el Parlament y estamos en un momento en que Vox y Podemos dirigen políticas mucho más radicales. Nosotros somos de centro y hay un votante que huye de estas estridencias porque busca que se trabaje desde la cordura. Necesitamos moderación porque Mallorca es una isla de centro, alejada de estridencias.

¿Ha cambiado algo?

Llevamos 30 años defendiendo lo mismo: centrismo, moderación, respeto e intentar equilibrar a los gobiernos para defender esta tierra. Tenemos que ser integradores para que la gente que viene sienta como propia esta tierra, así como la cultura y el patrimonio. La política en Balears se ha radicalizado desde que no estamos. UM ha hecho muchas cosas, como potenciar el vino de Mallorca, la gent gran, la ruta de pedra en sec, la conversión de fincas en espacios protegidos o carreteras. UM trabajó muchísimo por esta tierra cuando nadie apostaba por ello.

Mucha gente desconfía de la vuelta de UM después de los casos de corrupción.

Si hay un partido que ha pagado la corrupción ha sido UM. Ni PP ni PSOE, a pesar de tener casos de corrupción mucho más grandes. UM molestaba y por eso se la cepillaron. Ha habido más de 1.000 personas investigadas, pero solo con 9 o 10 ha habido alguna cosa. En proporción, UM ha tenido muchos menos casos que cualquier otro partido. La militancia ha pagado con creces la corrupción.

¿Hay un votante regionalista huérfano?

Se tiene que hacer un gran bloque y presentarnos todos juntos para conseguir un espacio político fuerte de centro en esta tierra. Ahora no está vertebrado y UM siempre ha sido la casa de todos. Nos hemos presentado en coalición con muchos partidos independientes.

¿Han hablado con El Pi?

Yo no he hablado con ellos a nivel de estructura de partido, solo con personas concretas para explicarles que UM volvería. UM es la casa de todos y lo que tenga que ser, será.

Entiendo que no cierran la puerta a que haya un entendimiento.

Cuando decimos que UM es la casa de todos es porque no cerramos la casa a nadie, siempre y cuando lleve las mismas líneas de centrismo, moderación y respeto a la tierra. Con esto, en nuestra casa siempre caben. Se tendría que hacer un gran bloque. Quizás El Pi no ha sabido o no ha podido hacerlo. Nosotros haremos nuestro camino, y si al final los caminos se encuentran, que sería lo lógico, pues fantástico.

¿Maria Antònia Munar forma parte de la refundación de UM?

No me he reunido con ella, pero estoy convencido de que tanto ella como Jeroni Albertí, así como miles de afiliados, estarán contentos de que esto salga adelante. Pero no la he visto en ninguna reunión ni he participado en ninguna reunión en la que ella estuviera presente. Otra cosa es que puedas tener una relación y algún día te encuentras por circunstancias y nos saludamos porque le tengo mucho cariño y aprecio.

¿Por qué dice que estará contenta?

Es triste que no exista un partido como UM. Es necesario que esté, lo votes o no lo votes. Algo por lo que has luchado tantos años y que has querido tanto como forma de hacer las cosas, sin radicalismo. Esto es mucho más que una persona y todos somos prescindibles, pero Munar marcó una época importantísima de esta tierra en la que conseguimos muchas cosas buenas para Mallorca. Ella tenía arte en esto de la política y ha sido una de las mejores políticas que ha existido en estas islas, sin ninguna duda. Indistintamente de si la votabas o no. Cuando analizas las jugadas políticas que hacía, era una gran estratega. Gracias a esto tuvimos grandes inversiones en esta tierra e impidemos que se hubiera destruido aún más nuestro territorio.

¿Cómo ve el Govern de Marga Prohens?

Es tan legítimo como cualquier otro porque los ciudadanos les han votado. Pienso que no todo lo que hacen PP y Vox es malo para esta tierra. En la defensa de la identidad propia de Mallorca, no lo es. Porque ellos quieren una estructura más centralista y de unificación de criterios. Al PP también le va bien tener a Vox en muchas ocasiones, porque así tiene la excusa para hacer algo que no se atrevían. Ahora lo hacen porque tienen un socio que ellos pueden decir que les obligan. ¿Vox y Podemos tienen cosas buenas? Claro, el problema es cuando aplicas solo sus programas políticas. Los radicalismos no son buenos.