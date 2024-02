El pasado 25 de enero, el Ayuntamiento de Calvià anunciaba cuál era el cartel ganador para promocionar sa Rua de este año, el próximo sábado. La propuesta vencedora, obra de Rubén Lucas, consistía en el dibujo de un niño sonriente vestido de arlequín, montado sobre una oveja, el animal protagonista del escudo municipal calvianer. De fondo, una iglesia, que podría pasar por la de Calvià vila. El anuncio podía parecer otra información municipal sin más trascendencia, que se iba a olvidar en unos días.

Sin embargo, al poco de publicarse la información, la controversia estalló a raíz de un hilo opinativo publicado en X (antes, Twitter), en que el usuario @punodraws advertía de que Rubén Lucas había ganado varios certámenes de carteles para Carnaval en España, presentando otras propuestas que se parecían entre ellas, a partir de imágenes generadas por inteligencia artificial (IA).

Desde ese momento, se sucedieron los comentarios de usuarios adjuntando ejemplos, con notorias similitudes entre ellos, como los carteles que anuncian este año los carnavales de Sestao, Irún, Barbadás y Pedro Muñoz. En estos casos, todos los carteles vencedores se estructuran a partir de la idea de una mujer mayor con una colorida máscara decorada con plumas que, con su máquina de coser, elabora disfraces.

Lo cierto es que el murciano Rubén Lucas ha ganado en los últimos años varios concursos de carteles a nivel estatal; un hecho que ha llevado a algunos medios de comunicación a presentarlo como el ‘Messi’ de los dibujos de Carnaval. En declaraciones a una emisora local de Pedro Muñoz (municipio de Ciudad Real) tras ganar el concurso de este año, él explicaba que la técnica que utiliza «es una ilustración normal y corriente».

«A veces hay suerte»

Apuntó también que le gustaba el colorido en este tipo de trabajos para que fuese «lo más llamativo posible». Sobre el hecho de haber ganado varios certámenes, él le restaba importancia. «Uno va presentando obras y a veces hay suerte y a veces no», aseguró.

Consultado al respecto, el Ayuntamiento de Calvià reconoció estar al tanto del debate abierto por la ilustración ganadora del concurso de este año, pero señaló también que las bases del certamen no incluían ninguna restricción al uso de esta tecnología.

También remarcaron que la obra no tiene visos de haber sido plagiada, en cuyo caso sí que la administración municipal adoptaría otro tipo de medidas.

En este sentido, estas fuentes municipales indicaron que el dibujo recoge aspectos concretos alusivos a la idiosincrasia de Calvià vila, como la oveja -animal que aparece en el escudo oficial del municipio- y la iglesia del pueblo. Con todo, fuentes municipales concedieron que, vista la controversia a raíz de lo sucedido este año, lo más seguro es que, de cara a futuras ediciones, se introduzcan en las bases limitaciones al uso de IA.

Opinión de los profesionales

El sector de la ilustración de Mallorca se ha mostrado crítico con la propuesta presentada por Rubén Lucas. El dibujante Pere Joan explicó que, al enterarse de la polémica, habló con representantes del Ayuntamiento de Calvià, que le reconocieron que «un jurado de gente no profesional no tiene la capacidad de saber si está hecho con IA o no». Pere Joan explicó que esta nueva aplicación se está extendiendo de forma muy rápida, y que la legislación aún no se ha adaptado a la nueva realidad.

Argumentó que lo primordial sería que las bases de este tipo de convocatorias ya incluyesen la prohibición de que se presenten obras hechas con inteligencia artificial. Y remarcó que los que hacen uso o se inspiran en la IA están utilizando, en el fondo, el trabajo que muchos otros hicieron previamente. «Es un aprovechamiento de recursos de un autor que está chupando del trabajo que han hecho otros y que está en la nube», dijo.

Por su parte, la dibujante Flavia Gargiulo pidió que se protejan la «originalidad y las profesiones de los artistas», y reflexionó sobre el futuro que se avecina para este tipo de concursos. «Saber que compites con una IA que se está llevando premios desincentivará a la gente que quiera presentarse», comentó.