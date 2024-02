La alcaldesa de Felanitx, Catalina Soler: «Con la puesta en marcha de la recogida puerta a puerta, han aflorado muchas casas que se dan de alta del recibo de basura»

El sistema de recogida selectiva ‘porta a porta’ llega a partir de este lunes a Felanitx, s’Horta, Cas Concos y la zona rural. En abril será el turno de Portocolom, Cala Ferrera y Cala Serena. «Es un cambio drástico en la gestión de residuos pero estoy convencida de que los haremos bien como municipio».

¿Qué supone para Felanitx implantar a partir de este lunes la recogida puerta a puerta?

Supone un cambio drástico en la gestión de residuos. Es un cambio que personalmente creo que Felanitx se lo merece ya desde hace bastantes años pero que ha sido una realidad ahora. Estoy convencida de que lo haremos bien. Creo en la capacidad del municipio. Este lunes empieza el porta a porta en Felanitx, s’Horta, Cas Concos y la zona rural. Más adelante, en abril, será el turno de Portocolom, Cala Ferrera y Cala Serena. No lo hemos podido hacer todo de golpe por la magnitud que ello suponía.

¿En qué zona del ranking de reciclaje se ubica ahora el municipio?

Esperamos descender de manera drástica la incineración de la materia de rechazo, lo que supondrá que dentro de dos años podremos bajar las tasas de incineración y aumentar mucho la recogida selectiva de papel, envases y vidrio. Lo que hacemos puerta a puerta ayuda a que se aumente el porcentaje de reciclaje. La verdad es que no estamos mal en datos. Desde que inauguramos la deixalleria se ha notado pero hacerlo puerta a puerta nos debe ayudar a mejorar los datos. Además también haremos un punto verde nuevo en Portocolom y las áreas de aportación que funcionarán muy bien. Ya pido disculpas por adelantado a los ciudadanos porque las áreas de aportación no estarán terminadas al 100% por la falta de abastecimiento de material que afecta a las cámaras y al cierre de madera, los contenedores sí que estarán. Como ha ocurrido en todos los Ayuntamientos cuando se implementa el puerta a puerta no todo está al 100% pero en un mes todo rodará. También tienen que llegar las deixalleries móviles, aún no hemos adjudicado el contrato. Nos falta adjudicar el lote 2 que se adjudicará a Fundació Deixalles la recogida de voluminosos y la gestión de las áreas de aportación más las deixalleries móviles a Melchor Mascaró. Este contrato que se nos impugnó, fuimos al Tribunal de Contratación de Madrid, se nos ha retrasado y no se hará efectivo hasta esta semana que lo adjudicaremos.

¿Qué espera del puerta a puerta?

Calculo que será a finales de año cuando podremos hacer un balance porque será cuando hayan pasado unos meses. Ahora lo implementamos, tengo mucha confianza en que vaya bien pero no nos podemos marcar que funcione a la perfección hasta finales de año.

Además del cubo marrón, Felanitx estrena otro blanco y también reparte uno verde…

El hecho de ser de los últimos ha tenido sus ventajas. Una de ellas es que somos el único municipio de Balears que hemos repartido tres cubos. Uno blanco que se corresponde a la multifracción que se debe sacar siempre a excepción del día del vidrio que va en el cubo verde. Los dos cubos que se deben sacar son el blanco y el verde. El blanco es el de multifracción que quiere decir que en él se debe meter la bolsa de orgánico el día que pase la recogida de materia orgánica, el cartón el día de la recogida de papel y la materia de rechazo el día que toque rebuig y los envases cuando toquen. Luego se debe sacar el cubo verde el día del vidrio.

¿Y el marrón?

Hemos añadido un cubo marrón que no se debe sacar pero lo hemos hecho así para que la gente en su casa pueda visualizar dónde va la materia orgánica. Hemos dado tres cubos para facilitar el trabajo y la adaptación, cosa que no ha hecho otro municipio. Desde diciembre hemos hecho muchas charlas informativas, hemos repartido la convocatoria casa por casa, también ha llegado a suelo rústico, y hemos abierto una oficina de atención ambiental que estará abierta todo el tiempo de la concesión con horario de mañana y ahora también de tarde y los sábados. Hemos dado muchas facilidades para que la gente se pueda informar. Teniendo una oficina nos facilita el trabajo. Está abierta de 8 a 14 horas pero esta semana no hemos ni cerrado al mediodía y por la tarde también presta servicio. A los generadores singulares como bares, restaurantes o tiendas se ha desplazado una persona de la empresa para explicar cómo funciona. Todo debe funcionar a partir de este lunes.

La gestión de residuos era uno de sus quebraderos de cabeza cuando entró la pasada legislatura como teniente de alcalde, ahora, ya como alcaldesa, que llega el momento de implantar el puerta a puerta, ¿cómo lo gestiona?

Con mucha responsabilidad. Gobernar nadie ha dicho que sea fácil pero gobernar implica tomar decisiones. No las tomo por tozudez como dicen, las tomamos porque formamos parte de un mundo donde las decisiones de la gestión de residuos nos vienen marcadas por Europa. El tema de vertido cero lo determina Europa. Formamos parte de un mundo global y los residuos afectan a todos. Como Ayuntamiento me sabe mal que mi municipio haya sido de los últimos en implementar el puerta a puerta pero sé que funcionará. Es cierto que necesita mucho trabajo, mucha gestión y mucha dedicación.

¿Ha habido sorpresas a la hora de implantar el puerta a puerta?

La implementación del puerta a puerta nos ha servido para una cosa, algo que no me lo esperaba de ninguna manera. ¡Y eso que he trabajado en la gestión de residuos! Ha sido una sorpresa. No sé si positiva o negativa porque están aflorando muchas casas que se están dando de alta del recibo de basura. Durante años y años nunca habían pagado basura. Me explico. Una casa que tiene una planta baja y un piso (o incluso dos que son independientes), el propietario pagaba un recibo pero generaban basura tres viviendas. Ahora si no estás dado de alta, no te dan el cubo. Nadie lo discute y la gente lo entiende. También nos hemos encontrado con viviendas acabadas que no han tramitado el final de obra. Por lo tanto, sin final de obra no pueden tener un recibo de basura porque no tienen célula de habitabilidad que se están dando ahora. En Llucmajor, que fueron de los últimos en implementarlo, también sucedió lo mismo. Afloraron muchos. Yo creo que llevamos más de un centenar de viviendas que se han dado de alta o cien recibos de basura que no pagaban y ahora pasarán a pagar.

Ha servido para poner orden...

Es una manera de lograr que todos paguen por lo que generan porque quienes no pagaban nos lo cargábamos los que sí lo hacíamos.

¿Cómo funcionarán las deixalleries móviles?

Cuando las tengamos, estableceremos un horario. De hecho, están pensadas para los núcleos rurales como Son Mesquida, Son Valls, Son Prohens, Es Carritxó, Son Negre y en Portocolom que es muy grande. Estableceremos un horario. Por ejemplo, los lunes de 9 a 13 horas estará a tal zona, los martes en tal otra... Aún no las tenemos, será el segundo paso.