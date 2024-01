Cerca de Son Macià en dirección Felanitx, en la comarca manacorina de Son Gall, se encuentra el precioso camino de Sa Font Major; un espacio hecho de pinares, garriga y almendros que serpentea entre pequeñas colinas y deja vistas únicas del pueblo. Éste es también uno de los muchos caminos públicos del municipio «llamado ‘de primers pobladors’ y por tanto con un derecho de paso que nunca prescribe», recuerda Bernat Fiol, presidente de GADMA (Grup d’Amics en Defensa del Medi Ambient), justo al llegar a la zona labrada desde hace un mes por la propiedad, con el fin de que ni senderistas ni ciclistas puedan pasar, camuflándolo de tierra privada «hasta que nadie se acuerde que debería estar aquí».

«Desde GADMA y la Plataforma Camins Públics i Oberts exigimos al Ayuntamiento de Manacor la inmediata recuperación del camino público que últimamente ha sido labrado y destruido por un vecino en un buen tramo, así como la limpieza y señalización de su titularidad pública», dice Fiol, que añade que ya hay más de 60 instancias registradas en el Consistorio manacorí reclamándolo, entre colectivos y particulares.

Manuel Lozano

Uno de ellos es Manuel Lozano, un ciclista aficionado que durante una reciente salida con compañeros se encontró «la sorpresa de que, tras la valla, el propietario había pasado el arado, lo que hace imposible transitar de ninguna manera», explica mientras sostiene un plano de situación de éste y de otros caminos públicos Manacor. De hecho Lozano lleva meses trabajando en el archivo local con documentación que certifica y da fe de muchas rutas cerradas de forma ilegal.

Se da la circunstancia de que Manacor es el municipio récord en ese sentido. Y es que de los más de 200 caminos públicos (más otros 140 de ‘primers pobladors’) con problemas de paso que hay actualmente documentados en Mallorca, «entre 35 y 40 están en este término municipal». «Las administraciones locales son una farsa, no hacen nada… ¿Creéis que aunque lo denunciemos por aquí pasará algún celador? Ya no sé si lo hacen por pereza o por amiguismo, lo cierto es que perjudican a todos los ciudadanos», critica Fiol. «No nos contestan a las instancias. Si no quieren hacer su trabajo, que al menos nos lo dejen hacer a nosotros».

Decepción

«Estoy decepcionado con el alcalde Miquel Oliver, porque parecía que sería otra cosa y activaría de nuevo la catalogación de caminos públicos en Manacor, un Inventari de Camins i Camades completo y no parcial. Pero no ha sido así, aunque ya haga tiempo que está en el Ayuntamiento. A veces tengo la sensación de que hacían mejor trabajo cuando estaban en la oposición», dice Fiol, recordando que Oliver fue uno de los que protestaron contra el cierre del camino público de es Fangar, hace más de veinte años.

Sa Roca

«Además, muchos caminos catalogados permanecen cerrados, como es el caso escandaloso del camino de sa Roca», muy utilizado por todos los manacorins y que desde hace cerca de cuatro años se encuentra vetado «y sin ser incluido en el inventario definitivo por la inacción del Ayuntamiento; asimismo, muchos caminos costeros que llegan al mar también están cerrados», denuncian tanto GADMA como la Plataforma Camins Públics i Oberts.

Fiol insiste en que «el señor alcalde, en el poder durante las dos últimas legislaturas, tiene tiempo suficiente para dejar un buen legado abriendo los caminos públicos en todo Manacor». «Si lo ve imposible por el trabajo que conlleva, GADMA y la Plataforma Camins Públics i Oberts, además de grupos de senderismo, excursionismo y caballistas, nos ponemos a su disposición para ayudar en la limpieza, señalización y documentación de los caminos del término» ,aseveró.

Muchas de las historias de los pueblos están creadas a partir de estos caminos. Forman parte nuestra cultura y tradiciones. «El tejido de caminos de Mallorca conecta todas las poblaciones desde tiempos inmemoriales, por eso no debemos permitir que se pierdan», enfatizaron. «Pedimos a los senderistas, excursionistas, ciclistas de montaña y caballistas de toda la isla, que utilicen los caminos públicos de Mallorca. Y si uno de ellos está cerrado que lo denuncien a la policía y a los medios de comunicación; entre todos debemos conseguir que los políticos que administran el futuro de esta tierra hagan su trabajo en bien de todos», concluyeron.