Manacor: Una década de la radio más inclusiva

Un programa revolucionario y visibilizador para ayudar a cambiar la perspectiva respecto a la salud mental. Hace diez años que la asociación pro salud mental Estel de Llevant de Manacor decidió poner en marcha una idea terapéutica surgida desde la inquietud de los propios usuarios: un taller de radio a partir del cual preparar y grabar un capítulo mensual sobre los temas que más les preocupaban. Así nació Tertúlies Paranormals, el espacio más integrador de las ondas mallorquinas.

«El nombre surgió de una lluvia de ideas», explica Alícia Olivares, la responsable de lo que originariamente fue un taller «pero que ya podemos definir como un grupo de radio con todas las letras». «Paco Padilla lo propuso y a todos nos sonó muy bien. Suena específico, a la vez que también da a entender que es una rareza. Es delicado encontrar un nombre y poder asociarlo a la salud mental, pero fue muy original y no es ofensivo para nadie», recuerda Adrià Oliver (Vilafranca, 1991) uno más de la docena de tertulianos que cada miércoles, entre las 12 y las 13,30 horas, preparan y proponen temas para ir diseñando el guión del siguiente programa. Aunque el día clave es una vez cada treinta días: «Tertúlies Paranormals se graba los lunes o miércoles entre las 17,30 y las 19 horas, con Christian Arcas como técnico», añade Miquel Gomila (sa Pobla, 1988).

Rafa Caballero, otro usuario y tertuliano asiduo, hace unas semanas que acabó de diseñar el logo. Un ‘alien’ con cascos y ondas de radio alrededor de la cabeza y una estrella encima. «Me inspiré mucho en la palabra, en el título. A todos les ha gustado mucho, la radio es una buena oportunidad para comunicarme con las personas y para crecer».

«La historia empezó como un taller de radio hace ahora 10 años, cuando todavía estábamos en el local de la Vía Portugal. Joan Sancho tenía un programa semanal de música y poesía en Capdepera Ràdio. Aquí es donde pensamos… ¿Y si hiciéramos nuestro propio grupo?», rememora Olivares. «Como en Manacor no hay radio municipal y tampoco teníamos equipo, el ayuntamiento gabellí nos acogió y nos puso a disposición la que fue la primera técnica de sonido del programa, Elena Martín. Era muy curioso, usuarios e invitados partíamos juntos en furgoneta desde Manacor y ya durante el trayecto salían unos diálogos increíbles».

«El programa dedicado a las elecciones municipales con los candidatos fue el más complicado en todos los sentidos», dice Tomy Sansó (Manacor, 1980). «Hay programas fabulosos, intentamos no salirnos del guión aunque no siempre es posible». Y es que el momento de las preguntas suele ser el más temido, como bien reconoce Magdalena Pérez (Artà, 1967): «Saber cómo debes plantearlas o cómo encarar al entrevistado, la cara que hace cuando le pedimos según qué cosas…»

Dentro del equipo se reparten los trabajos; entre los cuales también está la tarea de buscar información en hemerotecas y periódicos del día. Labor de la que se encargan las hermanas María Pilar (Zaragoza, 1971) y Catalina Rodríguez (Colònia de Sant Jordi, 1978) que reconocen la gran labor realizada desde hace tantos años por Olivares: «Alícia es simplemente maravillosa y nos ayuda en todo, también a la hora de encontrar muchos contactos».

La elección del tema es relativamente sencilla: todos los tertulianos proponen uno según sus intereses, y se vota entre las diferentes opciones propuestas. Gana la mayoría, «aunque intentamos que todos los usuarios estén satisfechos y que nadie pueda sentirse ofendido por no haber elegido sus propuestas durante meses. Se trata de ser también justos y compensar».

En los más de cien programas que el grupo lleva grabados, se han tratado todo tipo de temas, desde actuales como el feminismo o el de tradiciones locales como la fiesta de Sant Antoni, hasta otros más serios o complicados como la transexualidad o la prevención del suicidio. «A nivel social tocamos los que más nos preocupan y de los que nosotros mismos queremos charlar», comenta Tomeu Fiol (Felanitx, 1975).

Entre las personas que han pasado por el programa: Tomeu Penya, el centenario Tòfol Pastor, la recientemente desaparecida Antònia Matamalas, el psiquiatra Lluís Torrent o el investigador de la memoria histórica Antoni Tugores. «Nos gustaría mucho entrevistar a Rafa Nadal, pero de momento no ha sido posible», expresan como deseo.

A falta de que los programas se puedan subir de forma periódica a la página municipal de eventos del ayuntamiento de Manacor ‘Enviu’ «para a su vez hacer una breve historia de quiénes somos y qué hacemos», Tertúlies Paranormals se puede escuchar cada viernes a las 18 horas y los domingos a partir de las 13 horas por la algaidina Titoieta Radio, en el 107,7 de la FM, justo después de que el programa haya pasado por la postproducción de Mateu Riera.

Una de las luchas recurrentes del grupo y que por el momento el consistorio manacorí todavía no ha atendido, es poder tener una Radio Manacor, contar con un local municipal con una frecuencia en directo. De hecho el grupo está en contacto con el nuevo concejal del área, Ferran Montero, para saber en qué estado se encuentra la rehabilitación del espacio superior de las antiguas cocheras donde estaba la Escola de Música. “De momento nos han comunicado que están pendientes porque hay humedades y una parte ha cedido”. Hasta que esto llegue graban desde la sede de Estel de Llevant en la calle Fábrica con seis micros, auriculares y una mesa de sonido especialmente pensada para hacer radio, propiedad del Ayuntamiento.

Orgullo

“La familia siente mucha emoción cuando me escucha: “Eres una crack” me dicen. Me hace sentir un orgullo muy especial”, dice Brígida Ramírez (Vilafranca de los Barros, 1961). “Tenemos mucha ilusión puesta en el taller, desde siempre. Es terapéutico, para nosotros es una terapia que nos ayuda mucho. Es un aumento de la autoestima”. “El colectivo de salud mental ha estado durante muchos años silenciado, marginado y lleno de prejuicios, rodeado de falsas creencias. Por eso Tertúlies Paranormals es revolucionario, ¡porque tenemos cosas importantes que decir y porque también somos ciudadanos de primera!”.