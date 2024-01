Un hombre español fue condenado ayer a seis meses de prisión por estafar a tres inmigrantes marroquíes a los que cobró 6.300 euros por el alquiler de una vivienda que estaba en ruinas y no tenía suministro eléctrico ni agua corriente en Manacor. El acusado reconoció los hechos durante el juicio celebrado en un juzgado de lo penal tras el acuerdo alcanzado entre su abogado y la Fiscalía.

Las partes acordaron que la pena de prisión quede suspendida. El condenado ha indemnizado ya a los perjudicados con 3.200 euros y se ha comprometido a abonarlos otros 3.100 en un plazo de un año y medio.

Los hechos ocurrieron a mediados de 2019. El acusado ofreció a las víctimas una vivienda en un polígono y les aseguró que estaba en perfecto estado para entrar a vivir. Las víctimas se fiaron de él y firmaron un contrato de alquiler sin ver el inmueble. Entregaron en ese momento 2.100 euros cada uno.

Sin embargo, la finca no estaba en condiciones. Carecía de suministro eléctrico, no tenía agua corriente y estaba sin amueblar. Pese a que los afectados no pudieron entrar a vivir en la casa, el acusado se quedó el dinero y no se lo devolvió pese a sus quejas, según admitió él mismo.