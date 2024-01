Después de la vorágine de Nadal y ahora de Sant Antoni y Sant Sebastià, a partir de mañana te prometo, y te lo juro, que comenzaré la operación bikini 2024. Con el empacho de turrones y ahora de botifarrons, veo cómo volvemos a la realidad cotidiana. Los jóvenes de la Part Forana tienen que irse a vivir a Palma porque una vivienda en un pueblo ya cuesta los dos ojos de la cara, mientras que en Palma convierten los edificios protegidos en hoteles. Como si no tuviéramos más que suficiente con los que hay. Como puedes ver, querida, la vida sigue y los problemas siguen siendo los mismos año tras año sin que de momento se vislumbre una solución clara que los ataje. Y en el caso de la vivienda, haberlas, las hay en la Part Forana. El problema es que muchos siguen prefiriendo el alquiler turístico ilegal e impune porque da más que no alquilarlo por larga temporada. Codicia. Eso será mientras quien comanda no ponga personal suficiente para acabar con ese problema que, si no anam vius, acabará por desterrarnos de nuestra propia casa. Que Sant Sebastià nos proteja. Ala, ¡desde Sóller con amor!

Desfent | La vida sigue y los problemas, también

Querido, mejor no empieces la operación bikini, que no seràs sufridor! Aquí me callo y no desvelaré cuántos paquetes de galletas te comes en una semana. En otro orden de cosas debo decirte que la gran noticia de esta semana no es Sant Antoni ni Sant Sebastià, la noticia está en que esta cabecera pierde a una de las firmas más magníficas de las que ha podido presumir. Ricard Cabot se ha prejubilado y como sé que es seguidor de nuestros intercambios epistolares, no puedo hacer otra cosa que dedicarle estas líneas al periodista de elegante sonrisa y saber hacer. Eso sí, deja la sección en buenas manos. Orgullosa estoy de que Sebastià Adrover tome las riendas de Deportes, lo hará bien porque ha après del millor. Ricard, ahora que has pasado a la gran vida de jubilado puedes cambiar de bando y empezar a ser corresponsal de sa teva estimada Colònia de Sant Jordi. Dicho esto, y como bien dices pese a Nadal, Sant Antoni o Sant Sebastià, la vida sigue y los problemas son los mismos año tras año. Y creo que así seguirá hasta que tot faci un tro y debamos empezar de nuevo.