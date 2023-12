Lógicamente no nos ha tocado la lotería, porque estaríamos fent i desfent en otros lares. Otra vez será. De este semana me quedo con el hotel Formentor. Hay que ver lo que da el dinero y como se puede fer i desfer cuando los que hay detrás no tienen fred de peus. Me alegro que al fin hayan remodelado la carretera entre Manacor y Felanitx, que buena falta le hacía. Ahora deberían hacer lo mismo con la de Inca a Manacor. No hace falta hacer la autopista que pretendía Matas, pero una mejora integral no le haría daño. Como tampoco nos haría daño que en la política de aquí, en Mallorca y Balears, hubiera un conseller del tipo myotragus Puente, que seguro animaría a la prensa y esta sección en particular. Seguramente tendríamos una política más entretenida y no una cosa aburrida como ahora con las eternas peleas entre Vox y PP. Algo no funciona cuando son los socios los que se pelean y no gobierno y oposición como por lógica debería ser. Y también por lógica, no puedo despedirme sin darte a ti y a nuestros lectores un efusivo molts d’anys. ¡Desde Sóller con amor!

Desfent | Serán unos meses moviditos en formentor

Querido, esta semana me he dado cuenta que hay muchas divas que utilizan las redes para dar lecciones periodísticas. Y aquí me callo. En fin, he visitado las obras del hotel Formentor. ¡Menudas habitaciones! Y menudo plantón del alcalde de Pollença que no acudió a la cita. Esperan abrir en junio, digo esperan porque no entiendo de construcción pero visto lo visto sí me quedó claro que sa cosa va muy retrasada. No solo eso, que encima para poder abrir requieren una licencia municipal que aún no ha llegado. Y encima quieren un helipuerto. Nada, la cosa pinta que estos meses van a seguir estando moviditos en Formentor. Así que mejor cambiamos de tema y ponemos fecha para estrenar el nuevo restaurante de Selva que abrirá en enero y que tanta molestia ha ocasionado a según qué vecino. El otro día fui a cubrir unas jornadas de cooperativas agroalimentarias y todos los platos preparados para los asistentes tenían una pinta espectacular. Dicho esto y visto que no nos ha tocado ni la pedrea, nos seguiremos discutiendo en el Fent i desfent. Molts danys!