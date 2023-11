El ingeniero de montes, Luis Berbiela: «Los incendios forestales serán más extensos, intensos y peligrosos»

La DO Oli de Mallorca ha nombrado por unanimidad Tafoner Major al ingeniero de montes Luis Berbiela, un premio que ha recibido con mucha satisfacción porque «no deja de ser un honor que gente que está en contacto directo con el territorio reconozca la labor de otra gente que trabaja para conservar la naturaleza».

¿El gremio forestal es clave a la hora de mantener el paisaje y prevenir los incendios?

Ahora mismo que vivimos una realidad muy urbanita, todo lo que es gestión real, activa, adaptativa al cambio climático, preventiva frente a incendios forestales, que hace toda la gente que está ligada directamente al territorio es transcendente. Los forestales gestionamos los bosques, la gente que produce oliva es capaz de mantener un paisaje mosaico y esto es una aportación enormemente valiosa a la diversidad, al mantenimiento y defensa de nuestra biodiversidad, a la cultura tradicional y a la protección del bosque en términos de defensa contra incendios forestales.

¿Qué papel juegan los cultivos en la prevención de los incendios?

Los cultivos en general pero sobre todo el cultivo del olivo en particular es una acción de gestión activa en el territorio que permite mantener el paisaje mosaico. Esto significa que cuando hay diferentes usos en el territorio, nuestra flora y fauna aprovecha esas discontinuidades en el territorio, que en ecología se llaman ecotonos. Así aprovechan los ecotonos y se multiplica la diversidad biológica porque tenemos un espacio que tiene unas características, otra zona que tiene otras características y en medio hay una zona de transición. Tenemos tres ámbitos diferenciados que generan una enorme posibilidad de mantener la riqueza biológica de nuestra isla.

¿La Serra de Tramuntana es una de las zonas con mayor riesgo para los incendios?

Realmente todo el territorio forestal está en riesgo por unas condiciones extremas de sequía y de altas temperaturas. Tenemos un riesgo estructural que va ligado a nuestro ámbito climático mediterráneo porque la época más seca coincide con la más cálida. Luego tenemos una estructura orográfica de grandes pendientes que facilita la progresión de los incendios y una vegetación muy disponible para arder. Además tenemos dos condiciones nuevas, la primera es la derivada del cambio climático que es un catalizador de grandes incendios forestales. Y tenemos otro factor que es más reciente y progresivo, que es el abandono de los cultivos. Este abandono de los cultivos y de los aprovechamientos forestales provoca dos cosas. La primera es que hay más continuidad del territorio forestal. Las zonas abandonadas de cultivo van uniéndose a otras zonas abandonadas de cultivo que a su vez se suman a zonas de bosque. Al final, todo es un continuo de bosque. Pero el abandono del aprovechamiento forestal, del uso de las leñas y de las maderas, también provoca que cada vez tengamos más árboles. Ahora tenemos 46 millones de árboles, seis veces más que hace 50 años. Hay una gran acumulación de combustible vegetal en Mallorca. Y por último hemos introducido un tercer factor que es que hay más gente viviendo en territorio forestal.

¿Qué supone la suma de estos tres factores?

Si tenemos más continuidad de bosque, más densidad de combustible y más gente viviendo en territorio forestal significa que los grandes incendios forestales del futuro van a ser más extensos porque hay continuidad, más intensos porque tienen más combustible para arder y van a ser mucho más peligrosos porque hay mucha más gente viviendo en esas zonas. La respuesta es que tenemos unos medios terrestres y aéreos de extinción de una enorme eficacia. El Ibanat está haciendo un trabajo brillante en la extinción de incendios forestales junto con los Bombers de Mallorca y otros operativos. De hecho, llevamos unos años magníficos, con unos resultados muy positivos. Pero tenemos que ser conscientes que esto es solo la respuesta, porque cada año que no se nos quema el bosque, lo único que pasa es que estamos acumulando más combustible para el gran incendio que en condiciones extremas nos va a llegar. Es lo que se llama la paradoja de la extinción. A mejores operativos de defensa contra incendios forestales, hay más posibilidades (antes o después) de tener un gran incendio forestal como el de Andratx.

Es decir, la respuesta al incendio forestal es la extinción, pero la solución es…

¡La prevención! Tener una gran respuesta es imprescindible, pero lo que nos va a dar seguridad es tener un territorio gestionado y utilizado que anticipe una solución al gran incendio forestal. Cuando llegan unas condiciones extremas y cuando llega un incendio que se sitúa fuera de la capacidad de extinción, lo único que permite pararlo es disponer de zonas de discontinuidad que faciliten el control del fuego. Y esas zonas de oportunidad, hoy día están representadas por los olivares. Por lo tanto, cada olivo es una gran joya y cada olivar es un gran tesoro tanto en términos del producto que se obtiene, el aceite, como en términos de seguridad.

¿Por qué?

Porque cuando llega el frente del fuego genera la oportunidad de controlar el incendio. Si tienes un bosque, una zona de olivar y otro bosque, cuando el fuego llega a la zona del olivar bajan las llamas, baja la intensidad, está labrado y es cuando una descarga es eficiente o cuando un bombero puede estar allí con seguridad. No puedes meter en mitad del bosque un bombero o si el fuego es intenso cuando descargas el agua, antes de llegar al suelo ya se ha evaporado. ¿Dónde van a poder actuar? En la discontinuidad y la discontinuidad la ofrece el olivar, un viñedo o una recuperación de bancales. En el incendio de Andratx, el 35% del territorio eran bancales que ya habían sido abandonados, 30 o 40 años antes hubiese sido imposible ese incendio porque cuando las llamas hubieran llegado a los bancales se hubiese parado. De ahí el valor que otorgamos a que la gente compre aceite. Esta discontinuidad se mantiene gracias a que haya una agricultura activa en Mallorca.

De ahí la importancia de consumir producto local…

Es el elemento clave. Si me preguntan cómo se pueden evitar los incendios forestales en Mallorca, mi respuesta es comprando aceite de Mallorca, comprando cordero de Mallorca, comprando vino de Mallorca, es decir, comprando producto local, que es lo que realmente hace que tengamos un territorio activo. No sólo mantiene nuestra cultura y un territorio gestionado sino que además estás gestionando tu seguridad alimentaria y tu seguridad frente al riesgo de incendios.

¿Cómo afecta el abandono rural?

El Arxiduc contabilizó 26.000 hectáreas de olivar. Hoy la DO gestiona poco más de 4.000. ¿Qué significa? Que todo lo demás está disponible para arder. Pero no solo es el riesgo de incendios, es que estamos perdiendo el valor cultural de siglos de gestión rural y el valor de producción de aceite. No solo hay que reconocer a los productores y a los elaboradores de aceite el mérito que tiene mantener esa producción, es que además están haciendo un aceite de calidad. Y hoy día, los productos de calidad son productos de salud.