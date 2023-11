En paralelo con el debate de investidura que se desarrolla en el Congreso, Inca ha acogido una 'cumbre' no oficial de las principales líderes políticos de la Comunidad, con motivo del Dijous Bo. Así, en la entrada del Ayuntamiento, se han reunido para la foto oficial la presidenta del Govern, Marga Prohens, el presidente del Consell, Llorenç Galmés, el presidente del Parlament, Gabriel Le Senne, la delegada del Gobierno en Balears, Aina Calvo, además del 'anfitrión' del evento, el alcalde Virgilio Moreno, entre otras muchas caras conocidas de la política balear.

Tras la foto oficial, han tenido la oportunidad de recorrer la vasta oferta comercial, artesanal, gastronómica, ganadera y lúdica que ofrece el Dijous Bo para los miles de visitantes que se han acercado ya hasta la capital del Raiguer. En total, 8 kilómetros de expositores que convierten el Dijous Bo en la gran Fira de Mallorca.

Por su parte, la presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol, lamentó no haber podido acudir a la edición de este año y aseguró: "Este año no he podido participar de este Dijous Bo, pero estoy de corazón con todos vosotros. Gracias por llenar las calles de Inca de vida, ilusión y tradición. ¡Molts d'anys, inquers e inqueres!

Gràcies per omplir els carrers d'Inca de vida, il·lusió i tradició. Molts d’anys, inquers i inqueres! pic.twitter.com/cHen47yUQO — Francina Armengol (@F_Armengol) 16 de noviembre de 2023

Hay mucho para ver en la gran muestra de la part forana. Como uno de los actos estrella de la jornada, el concurso morfológico del porc negre en la Plaça des Bestiar, la exposición filatélica en el centro parroquial de Santa Maria la Major o demostraciones equinas en la Plaça de la Font Vella.

El mercado tradicional payés, la muestra de comercio y la exposición de vehículos, camiones y maquinaria pesada completan la oferta del Dijous Bo, junto a las actividades infantiles.

Cómo acceder a Inca

Los visitantes tienen la oportunidad de llegar a Inca en tren, que siempre es la mejor opción porque la estación marca el inicio del recinto ferial. No obstante, los ciudadanos que se decidan por desplazarse en coche tienen a su disposición diversos aparcamientos disuasorios habilitados por el Ayuntamiento.

Hay hasta 44 puntos de estacionamiento con capacidad para 1.500 plazas. Como novedad, este año podrá aparcarse en dos solares con más de 250 plazas ubicados al final de la Avinguda dels Reis Catòlics y en la Avinguda General Luque.