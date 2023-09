Tras muchos años de espera, la conselleria de Salud ha adjudicado finalmente las obras de construcción del reivindicado Punto de Atención Continuada (PAC) de Pollença, que si se cumplen los plazos estipulados podría ser una realidad a finales del próximo año 2025.

La ejecución del equipamiento sanitario correrá a cargo de la empresa Proyecón Galicia por un importe de 4,23 millones de euros. El centro de salud se construirá en el solar de Can Conill de la localidad pollencina, tal y como había proyectado el equipo de gobierno liderado por Junts Avançam en la legislatura 2015-2019. Cabe recordar que el proyecto se ha visto retrasado por diferentes motivos. El anterior gobierno municipal de Tots per Pollença apostaba por el solar de Can Bach para la construcción del equipamiento, aunque el ejecutivo se decantó por Can Conill porque, en caso contrario, se hubiera demorado más el proyecto.

El nuevo centro multiplicará por tres la capacidad del actual, que se ha quedado totalmente obsoleto debido al aumento de la población. El futuro equipamiento contará con 24 consultas y funcionará de forma íntegra con energías renovables.