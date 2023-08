Indignación, y no hay otra palabra para explicar lo que sienten muchos vecinos de Es Pla de na Tesa, por los actos vandálicos vividos en el marco de las fiestas veraniegas del municipio y que fueron provocados por un grupo de incívicos «que confunden fiestas y alegría» con romper mobiliario urbano.

Con una vigilancia de 23 policías locales, en el recinto donde se celebraba la fiesta no se produjo ningún tipo de incidente mientras que en sus alrededores, donde no había la presencia de los agentes municipales, sucedió todo lo contrario.

Las redes sociales se llenaron de quejas vecinales por estos incidentes. De hecho, la mayoría de vecinos han interpuesto la correspondiente denuncia ante la Policía Local, ya que algunos vieron de ellos sufrieron de primera mano estos incidentes. Y es que, por ejemplo, un vecino vio como el patio de su casa fue ocupado por un botellón, incluso, le rompieron la matricula de su coche.

Otro relata que le tiraron uvas en la fachada de su vivienda mientras que el paseo peatonal desde el Pla de Na Tesa hasta Es Pont d'Inca tambén ha sido blanco del incivismo. Así, los faroles instalados para facilitar el camino de los peatones han sido arrancados. Otros vecinos se quejan de cristales rotos por las calles. Los afectados reiteran que todo ello, y otras muchas incidencias, sucedieron lejos del lugar de la fiesta. El alcalde de Marratxí, Jaume Llompart, ha lamentado estos comportamientos incívicos. De hecho, explicó que él mismo fue testigo cuando a las siete de la mañana pudo observar a un grupo de jóvenes de 14 a 17 años, que intentaban tirar un contenedor de basura. De hecho, al ver la presencia de la autoridad municipal se dieron a la fuga

De hecho, estos comportamientos incívicos no solo se producen en Marratxí si no que también se dan en otros municipios donde los no residentes confunden diversión con vandalismo.