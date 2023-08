Si Dios existe los castigará. Los herejes y sus irreverencias contra la Beateta no pueden quedar impunes como ocurrió en la neofiesta del Much del otro día en Sineu. No parece muy de recibo que para que unos se den a la fiesta, a la bebida y se diviertan lo tengan que hacer a costa de ofender a los que tienen sentimientos religiosos y a uno de sus iconos. Pero para eso está el infierno, donde alguno que otro arderá hasta el infinito. Quienes también arderán hasta el nunca jamás a ojos de la dirección del tren de Sóller son sus trabajadores, que han anunciado huelga. Algunos dicen que quieren cobrar más porque quieren ser partícipes de los beneficios que obtiene la empresa con el turismo. Otros, en cambio, recuerdan que cuando en 2002 el tren estaba al borde de la quiebra prefirieron instalarse en tiendas de campaña a modo de protesta en vez de arrimar el hombro. Y quienes también arderemos, y no por el calor, seremos los sollerics en general que hasta ahora no hemos caído en hacer hijo adoptivo al insigne Gabriel Cañellas, el visionario president del Govern que promovió el túnel de Sóller para que este vergel se convirtiera en la gallina de los huevos de oro de la isla. Lo del colapso total o la saturación es lo de menos. La pasta es la pasta. Elevemos a l’amo en Biel a los altares que se merece por ser un prohombre visionario.

Desfent | Sólo es un aviso: aún nos queda el Cosso

Querido, estupefacta estoy aún de las consecuencias que ha traído el Much de Sineu con la Beateta. El vicario de Sineu y las monjas de clausura de Santa Magdalena aún están con los pelos de punta por el pregón de Sor Estiércol y la gente de Valldemossa también está indignada. Eso sí, me pregunto cuántos valldemossins ofendidos van a misa los domingos. Es Much es el Much y a quien no le guste, que no vaya. Así de simple. Desde fuera se ve una masificación de gente, en pocas palabras un macro botellón. Es verdad que el Much tiene dos caras, la mañana y la tarde. Y ya os digo que el Much matutino es comunidad, porque sineuers y sineueres de todas las edades comparten esta celebración que surgió hace 20 años y que se ha convertido en una cita crucial en el calendario de la Part Forana. Eso sí, en mi defensa del Much diré que es fácil echar la culpa al alcalde pero creo que con un Sineu abarrotado de gente con ganas de vivir la fiesta, Tomeu Mulet tenía otros mal de caps mucho más importantes (por ejemplo, velar para que todo transcurriera dentro de la normalidad) antes de controlar si el pregonero elegido ofendería a sotanas, monjas o valldemossins. Dicho eso, por algo será que el Obispado no ha piulat. Así que siga vuestra ofensa porque aún nos queda El Cosso que supongo y espero que algo tendrá que decir en este entierro. Desde Sineu con amor.