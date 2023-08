Es Much ya ha salido de la cueva, un año después, gracias a la ayuda de todos los sineuers, el bou ha sacado la cabeza y ha dado comienzo a la fiesta más famosa del Pla de Mallorca.

A las 10:56, en el Puig de Reig, el pueblo empezó sus rituales para despertar al Much. Se empezó cantando una canción a coro (Much is bou bou) y se siguió con la batalla entre moros y cristianos. En la pelea (que consistió en estirar la cuerda) solo quedaron los jóvenes más berros para evitar las lesiones de los más pequeños.

Luego se dio paso al lanzamiento de huevo de codorniz, donde el ganador, Joan Miquel, soplo el cuerno para que despertara el Much.

La fiesta seguirá durante todo el día.