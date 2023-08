Biel Passola y Àgueda Milona serán los grandes protagonistas de la XX Mucada de Sineu, que este lunes vivirá la fiesta más rosa de la isla. Los nervios de los que serán el Much y la Muca 2023 se empiezan a notar. «Hay muchos pero tenemos más ilusión que nervios», confiesan. Los ganadores de las eleccions muquicipals ultiman los preparativos para la celebración mucal. De hecho, tras la entrevista se iban directos a terminar de adornar el paso en el que la Muca celebrará el mítico Enqüentro. Y es que «este último mes ha sido movido porque como los resultados de las elecciones fueron el 1 de julio y el Much es el día 7 de agosto, en un mes lo hemos tenido que preparar todo. Ha habido poco margen», admiten con una ilusión que se nota en sus rostros. Entre los preparativos de la Muca está perfilar el show que protagoniza durante la comida de las mujeres en el restaurante Es Cós, además del paso, hay que pensar el detalle que lucirán mucarrones y meravelles. «Los tíquets de la comida se han agotado rápido y gente se ha quedado fuera», admite la que se enfundará el traje de Muca. «El Much es más sencillo», interviene Biel Passola. «La comida de las mujeres ya es una tradición. El Much come en pequeño comité en Can Font y solo somos 30 personas». Entre sus tareas está preparar el pequeño discurso que el Much pronuncia en el Ayuntamiento antes del pregón.

30 ¿Qué enfoque quieren dar Biel Passola y Àgueda Milona? B.P.: La idea es la defensa de la libertad y la igualdad. Queremos que todo el mundo se pueda sentir cómodo, libre y sin discriminación. A.M.: Las elecciones fueron polémicas porque hubo ciertos comentarios desafortunados que nos ofendieron y a raíz de esto queremos darle este enfoque al Much. Fueron unas elecciones reñidas... A.M.: Las dos candidaturas competidoras eran muy fuertes. Todos éramos muy conocidos en el pueblo. No nos esperábamos ganar. B.P.: Iba por días. Un día estábamos muy convencidos y otras jornadas te desanimabas. Sabíamos que serían unas elecciones muy reñidas. ¿Por qué decidieron presentarse? A.M.: Fue Biel. Un día hablando me dijo «¿y por qué no nos presentamos?». No me lo había planteado nunca pero a partir de su propuesta de cada vez me hizo más ilusión. ¿Qué supone ser los protagonistas de la XX Mucada? B.P.: Cuando empezó el Much teníamos tres años, no lo vivimos desde el principio pero los organizadores que han visto crecer la fiesta lo viven con tanta ilusión que te contagian la emoción. En estos 20 años toca hacer balance. ¿Qué se echa de menos y qué cambiaríais? B.P.: Es verdad que ya se han eliminado determinadas partes de la fiesta debido a que el aforo no permitía realizarlo con seguridad y era peligroso. Está muy bien que venga gente pero es difícil controlarlo todo. A. M.: Los Jocs Florals también se realizaban el día del Much pero ahora es inviable y se celebraron el día de las elecciones. B.P.: Antes los Jocs Florals servían para elegir Much y Muca pero ahora su finalidad es elegir Caixera Freddynna y Dona Me que este año son mujeres. Se escribe una nueva página en la historia del Much porque son las primeras mujeres en tener este papel. Además lo más bonito de todo es que somos del mismo grupo de amistades. Es un sentimiento más fuerte. El hecho de que sean mujeres ya es un motivo de celebración pero que encima sean de nuestro entorno, hace que la ilusión sea mayor. "Hay dos caras del Much, la mañana y la tarde. Por la tarde se pierde la esencia del Much" ¿Qué toque le aportarán Biel Passola y Àgueda Milona al Much 2023? A.M.: La reivindicación de la libertad con un toque de humor. B.P.: Podremos aportar nuestra complicidad porque somos como hermanos. Lo más bonito y emocionante es que nuestra amistad viene de pequeños, somos uña y carne. A.M.: Es muy especial ser Much y Muca pero aún lo es más si lo vives con una persona a la que quieres tanto. "Los organizadores que han visto crecer la fiesta lo viven con tanta ilusión que te contagian la emoción" Como sineuers, ¿qué momento del Much es vuestro favorito? A.M.: La mañana. El momento en el Ayuntamiento del pregonero me encanta. B.P.: Lo mismo porque por la mañana vas al Puig de Reig, estás con los tuyos. Lo ves de cerca. El Ayuntamiento también es un momento especial ya que por la tarde se ha convertido en un botellón. El pregón cada año es increíble. Hay dos caras del Much, la mañana y la tarde. Por la tarde se pierde la esencia del Much. ¿Y como Much y Muca? A.M.: S’Enqüentro. B.P.: Como Much, me quedo con el momento del Ayuntamiento sin ninguna duda. S’Enqüentro creo que también será muy emocionante. Este año el paso tendrá tonos lilas como reivindicación al papel de la mujer.