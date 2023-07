En pleno año electoral, Sineu celebra sus particulares comicios. En este caso, tras una intensa y divertida campaña los sineuers y sineueres han estado citados este sábado a las urnas para elegir a la pareja protagonista de la XX Mucada. Así, las eleccions muquicipals han tenido tres candidaturas a Much y Muca formada por Xibina y Dimoni, Paula y Pep Lluís Perelló y Biel Passola y Àgueda Milona. Tras un animado recuento lleno de nervios para los candidatos, las urnas han hablado y han decidido que el Much y la Muca de las próximas dos ediciones del Much de Reig sean Biel Passola y Àgueda Milona.

Las elecciones muquicipals celebradas en la Plaça des Fossar han estado animadas por la música y las «birres i llimonadas» contra el cambio climático. Además la cita con las urnas ha coincidido con la puesta a la venta de la camiseta conmemorativa del 20 aniversario de la Mucada con el ya tradicional I love Much. Guía para no perderse la fiesta del Much de Sineu La jornada electoral sineuera, tras el traspaso de poderes de Much y Muca, ha concluido con los Jochs Florals para elegir al Home bè y al Caixer Freddy el próximo 7 de agosto que este año será el día en que Sineu volverá sin ninguna duda a teñirse de color rosa con motivo de sus 20 años del Much.