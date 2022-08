Esta mañana ha vuelto una de las fiestas más multitudinarias del verano en Mallorca. La Mucada ha empezado con la romería al Puig de Reig por todo lo alto, con camiones de expedicionaris que llegaban vitoreando al Much desde primera hora de la mañana. Una fiesta que ha seguido con el ritual de invocación de la célebre bestia bovina, estiradas de cuerda entre moros y cristianos con la boca llena de aceite y mucha agua. El jaleo se ha trasladado a la plaza del Ajuntament donde el pregonero de este año, Joan Oliver, ha inaugurado la celebración con un discurso crítico pidiendo "civismo" y "seguridad".

Neus Ribot, Muca de este año junto al Much, Llorenç Picornell, ha confesado: "Ayer ya me empecé a poner un poco nerviosa porque no me creo que volvamos, tras dos años de pandemia. La gente tiene muchas ganas, mucha ilusión, y es una fiesta que queremos mucho". Además, ha admitido que haber sido escogida para representar este icono de la fiesta es "una cuestión de pertenencia al pueblo" y un "honor". Un cargo que afronta con ganas y "la piel de gallina".

En el dispositivo de esta mañana, Sineu ha contado con un despliegue de 11 policías con una notable dotación de efectivos de protección civil. Para el pregón, que ha congregado a cientos de personas en la plaza del Ajuntament en el acto más multitudinario de la primera parte de la jornada, se han realizado controles de limitación de aforo para evitar masificaciones.

Para esta tarde, se prevé una asistencia de 15.000 personas en la Plaça des Fossar. El ayuntamiento ampliará el dispositivo policial con 35 agentes locales y más de 25 civiles. A estos se le sumará seguridad privada y personal sanitario que trabajarán sin descanso para velar por la seguridad de los asistentes hasta que suene el “New York, New York” a las 21.00. Un horario reducido, respecto a otros años, para controlar botellones y evitar, en palabras del alcalde de Sineu, Tomeu Mullet, evitar «desastres que no aportan nada a la fiesta».