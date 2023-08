El Much lanzó un discurso muy reivindicativo desde el ayuntamiento de Sineu en la Mucada que pasará a la historia. "Los discursos de odio han llegado a las instituciones, pero hemos conseguido que no entren al Gobierno estatal", sentenció el bou.

Una Sineu incendiada y rosa recibió al Much, que llegó a la plaza tras el pregó provocando el éxtasis de los sineuers. En medio de la fiesta, el bou saco la bandera LGTBI en un acto de reivindicación, acto que provocó la locura de la plaza.

El Much subió al ayuntamiento para dirigirse a su público, y en ese momento entonó un discurso que empezó con la alegría de volver un año después, para luego criticar los pactos que han propiciado la entrada de Vox en las instituciones. "No entiendo como hemos podido llegar a este momento" expresó el Much.

El Much acabó su intervención con un mensaje de esperanza y de respeto a la diversidad, a la igualdad y al "No es No", para acabar entonando un: "Visca Sa Mucha, Visca s'orgull i Visca sa Muchada"