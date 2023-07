En el ayuntamiento de Santanyí están que trinan con el gabinete saliente de la conselleria de Medio Ambiente. De hecho, acusan al conseller en funciones Miquel Mir de “faltar a la palabra”. Y es que según explican desde el Consistorio se hizo “todo lo posible” para que Medio Ambiente pudiera derribar el chiringuito antes del verano. El problema ha venido cuando una vez derribado la instalación, el compromiso era que el Ayuntamiento recibiría la autorización para instalar un chiringuito desmontable. "Mir no ha cumplido con su palabra y se deberá esperar a la configuración del nuevo Govern”, lamentan desde el Ayuntamiento que expresan que “están enormemente decepcionados por la gestión que se ha hecho del parque en los últimos cuatro años”.

Sin ninguna duda el Parc Natural de Mondragó es uno de los tesoros territoriales más importantes de Santanyí. La conselleria de Medio Ambiente ha derribado este mes de mayo el chiringuito de la Platja de les fonts de n’Alis, también conocida como Cala Mondragó porque el nuevo Plan de Ordenación de Recursos Naturales del parque imposibilitaba mantener la estructura permanente pero sí contempla un equipamiento desmontable. Ahora con el chiringuito derribado y con la presentación la semana pasada del plan de resforestación de la zona, el Ayuntamiento se ve en la tesitura de tener que esperar a la configuración del nuevo Govern porque no ha recibido la autorización para instalar el chiringuito desmontable.

Así, el Consistorio critica que “Medio Ambiente ha gestionado Mondragó siguiendo sus intereses políticos y no los intereses de la ciudadanía. Ha permitido tener una playa sucio, sin servicios ni baños adaptados mientras el trabajo de limpieza corría a cargo de los ciudadanos de Santanyí”. Y es que el chiringuito suponía unos ingresos municipales de 500.000 euros anuales, lo que permitía poder asumir los gastos que genera la playa. “Ahora había la posibilidad de recuperar parte del dinero con la estructura desmontable pero el conseller en funciones no ha cumplido con su palabra”, critican.

De todas formas, no es la única queja que tiene el equipo de gobierno liderado por la alcaldesa popular Maria Pons, que asegura que “el parque no había estado nunca en tan males condiciones como en los últimos cuatro años”. “No se ha permitido als propietarios hacer el mantenimiento de las fincas y los caminos y playas no han sido atendidos adecuadamente”. El 90% de los terrenos del parque son propiedad privada o municipal y el resto del Govern. “Se han tomado muchas decisiones sin tenerlos en cuenta o sin informarlos, sobre todo, en los aspectos relacionados con el PORN”, lamentan.

Agravios comparativos

El Consistorio aprovecha sus críticas para sonsacar al equipo de Miquel Mir “agravios comparativos” en relación a la limpieza de torrentes. “Era un compromiso que habían adquirido los máximos responsables de la conselleria de Medio Ambiente con Santanyí y no se han cumplido. La limpieza de torrentes se ha solicitado desde 2019 en diversas ocasiones y solo se han hecho trabajos muy puntuales”, reprochan.

"Hemos pedido ayuda supramunicipal para Cala s'Almunia y no ha llegado de ninguna manera" Otro de los puntos que genera más de un quebradero de cabeza al Ayuntamiento es la regulación del acceso al Caló des Moro y Cala s’Almunia. En su escrito, también reprochan la nula ayuda recibida por el Govern. “Se trata de una zona que recibe una gran presión por la afluencia de visitantes. El Consistorio no tiene autoridad para limitar el acceso ni para restringuir el tránsito a pie. En distintas ocasiones hemos pedido ayuda supramunicipal, pero no ha llegado de ninguna manera”, lamentan. “El gasto que supone el control del tráfico, la señalización de las vías, el personal de información que se contrata cada verano, el mantenimiento de las zonas de aparcamiento o la instalación de baños portátiles son algunos de los ejemplos del dinero que ponen los santanyiners”, desgranan desde Santanyí que recuerdan que su departamento de Turismo no usa las imágenes del Caló des Moro en sus campañas de promoción para evitar el efecto llamada mientras que “el Govern sí lo ha hecho muchas veces”.

