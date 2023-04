Playas en Mallorca: Medio Ambiente demolerá el chiringuito de Cala Mondragó antes de la temporada alta

Ya hay licencia de demolición del chiringuito de Cala Mondragó. Este jueves la junta de gobierno del ayuntamiento de Santanyí dará luz verde a la licencia que solicitó hace unas semanas la conselleria de Medio Ambiente. Así, la intención del departamento de Miquel Mir es poder ejecutar dicho derribo antes de la temporada alta. «Nuestra intención es demolerlo en mayo o junio», ha afirmado el director general de Espacios Naturales y Biodiversidad, Llorenç Mas, que ha detallado que el proyecto de demolición , que ahora están ultimando, suma 36.000 euros y lo ejecutará Tragsa. Además de la demolición se contempla la restauración ambiental de la zona con el adecuado acordonamiento de la zona dunar y la plantación de las especies correspondientes tal y como se hace en es Trenc. Una vez ejecutados estos dos procesos, ha adelantado Mas, el PORN del Parque Natural de Mondragó contempla la posibilidad de instalar un chiringuito desmontable de unos 20 metros cuadrados y que se integre en el entorno.Esta instalación se ubicará en la zona rústica, fuera del dominio marítimo terrestre.

«Una vez demolido el chiringuito y restaurada la zona medio ambientalmente, el Ayuntamiento podrá solicitar la autorización para el chiringuito desmontable y así poderlo explotar», ha concretado Mas, que ha detallado que «el PORN contempla que Medio Ambiente puede dar la autorización o conveniar con el Ayuntamiento para que explote la instalación bien él mismo o bien sacándolo a licitación. En este sentido, el consistorio santanyiner no ha dudado en sentenciar que hará «todo lo posible» para que Cala Mondragó pueda lucir chiringuito esta misma temporada.

Todo va secuenciado

Y es que según ha detallado Mas, «todo va secuenciado». Así, tras la demolición que se prolongará como máximo dos semanas, tendrá lugar la restauración de la zona, una tarea que puede durar una semana y luego se podrá solicitar la autorización para instalar el chiringuito desmontable. «Es menos de un mes de trabajo», calcula Mas, que este miércoles ha visitado Santanyí para terminar de cerrar los flecos del convenio que firmarán el Ayuntamiento y la conselleria para poder colocar la instalación movible.

Así, la alcaldesa Maria Pons ha explicado, tal como contempla el PORN de Parc Natural de Mondragó, el Ayuntamiento y la Conselleria firmarán un convenio para instalar un chiringuito desmontable. De hecho, ha concretado que dicho acuerdo «solo está pendiente de perfilar los últimos detalles» y ha explicado que el futuro chiringuito movible será similar al de s’Amarador. No se contempla poder instalar mesas y la infraestructura desmontable, con toda seguridad, se ubicará en la zona del asfalto donde ahora hay los contenedores de basura.

El pasado 23 de marzo entró el expediente para la licencia de demolición pero no fue hasta la semana pasada cuando el departamento de Miquel Mir completó la documentación. Por ello, la junta de gobierno da luz verde este jueves a la licencia de demolición.

Cabe recordar que la demolición del chiringuito de Cala Mondragó está contemplada en el PORN. Además del chiringuito y los baños, la demolición fija quitar la plataforma de cemento de 150 metros cuadrados donde antes del verano de 2020 se instalaban las mesas. Todo este espacio será lo que se gane de arenal, avanzan desde el Ayuntamiento.

Traducido en cifras, en estos tres veranos (más la temporada que estamos a punto de inaugurar) que lleva el chiringuito cerrado, el Ayuntamiento ha dejado de ingresar entre 1,6 y dos millones de euros. Por ello, la alcaldesa celebra que con el futuro chiringuito desmontable las arcas municipales podrán empezar a recuperar algo porque de momento llevan a cabo todos los servicios sin tener ingresos. Y es que la licitación del chiringuito que ahora derribarán era de 400.000 euros por temporada.

La historia

Llorenç Mas rememora que la demolición viene determinada por el PORN, que también fija que no se puede instalar otro desmontable hasta que el actual desaparezca. El director general ha recordado que había un expediente abierto sobre la titularidad. «El Ayuntamiento intentaba defender y había recurrido unas cuantas veces que la titularidad era suya y, por lo tanto, se podía adherir a la disposición adicional primera de la Ley de Costas que decía que si estabas fuera del dominio publico y luego entrabas en él, podías tener concesiones largas. Lo que defendía el Ayuntaiento era esta titularidad. El expediente se abrió en 2007 y desde entonces no se había cerrado. La conselleria necesitaba este expediente para poder actuar», desgrana. Por ello, en septiembre de 2022, se envió una carta a Costas pidiendo que se cerrara el expediente porque "había un agravio comparativo en la zona por el sistema dunar". "La demora en el expediente estaba perjudicando el medio ambiente del parque natural", lamenta Mas. El expediente se resolvió determinando que el Ayuntamiento no era el titular. En este contexto, la conselleria dio la posibilidad al Ayuntamiento de derribar el chiringuito. El plazo expiró en diciembre, por ello, en enero se tomó cartas en el asunto para que fuera Medio Ambiente de manera subsidiaria que ejecutará la demolición. Una vez resuelto el tema de la titularidad, "ahora estamos en la misma línea", admite Mas que aplaude la celeridad con la que han otorgado la licencia de demolición.