El otro día oía decir a Abascal que el pacto con la Prohens respondía a una emergencia lingüística y tal y tal. Y lo remataba diciendo que por eso era urgente cerrarlo ya. Que me perdonen los cayetanos y cayetanas de esta tierra, que abundan, pero el problema lo tienen ellos. Los que somos de aquí no tenemos problemas con los idiomas, ojalá en vez de dos fueran tres o más los oficiales. El problema lo crean ellos, muchos de los cuales tras años de vivir aquí se niegan a comprender que tenemos nuestra cultura y nuestra lengua y, además, se las quieren cargar. Tienen la batalla perdida. Se creen esos chufletillos que Mallorca acaba en la vía de cintura olvidándose de la otra mitad de la gente de aquí, que queremos a nuestra tierra y costumbres y aquello que nos hace diferentes al resto. Si se creen que creando conflicto donde no lo hay van a sacar tajada, están muy equivocados. En Mallorca seguiremos hablando el catalán de aquí, por mucho que les pese. Hay muchas urgencias que resolver que entrar en discusiones idiomáticas estériles. A la venga, a porgar fum! ¡Chao, querida!

Desfent | El cambio son los toros y el castellano

Querido, no ha empezado el Govern de na Margalida y ya ha logrado sacar el esquerrenet que llevas dentro. Y es lo que ocurrirá con esta presidenta Bauzá 2.0. Muy acertada fue la reacción de nuestro alcalde predilecto Lluis Apesteguía al sentenciar que «Prohens ha decidido ser la versión dos de José Ramon Bauzá y volver a 2011, así que le auguro que volverá a tener un 2015». De momento, el cambio que tanto pregonaba el PP solo lo notamos en que los menores podrán acudir a los toros y todo será en castellano, incluso eso de «Islas Baleares» pasándose por el forro el Estatut. Está claro que s’unic mal de cap que tiene este Govern que no ha empezado es la lengua y los toros. ¡Menudo nivel! ¡Menudo cambio! No quieren adoctrinamiento en las aulas pero bien que adoctrinan con su «España» porque madre mía en el acuerdo aparece más España que el dichoso «Islas Baleares» de las narices. En fin, si quieren crear problema donde no lo hay, pues que lo creen pero deben acordarse que el mallorquín, mallorquín [sí, hay más vida después de Palma] es muy tranquilo hasta que tocan lo seu. Així que visca lo nostro, estimat!