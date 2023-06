Joan Monjo (Convergència) ha sido reelegido este sábado por la mañana como alcalde de Santa Margalida a raíz del pacto ‘in extremis’ firmado el viernes por la noche entre su partido y el PP de Martí Àngel Torres, mediante el que Monjo ocupará la alcaldía los dos primeros años de la legislatura para ceder la vara a su socio popular en 2025. Torres, nuevo senador por Balears, será el alcalde durante toda la segunda mitad de la legislatura.

Monjo, que ha perdido un edil (ahora tiene cinco) ha estado negociando tanto con el PP, claro ganador de las elecciones que ha doblado su representación municipal, pasando de cuatro a ocho concejales, como con el PSOE, que ha obtenido los mejores resultados de su historia en solitario, obteniendo cuatro representantes. Finalmente, el viernes por la noche anunciaba su pacto con el PP porque, tal y como ha explicado en el pleno de investidura, ha arrancado una serie de compromisos que precisan la implicación del futuro Govern presidido por la popular Marga Prohens: el carpetazo definitivo a la construcción de un emisario en la playa de Son Bauló, la habilitación de un PAC activo durante las 24 horas en Can Picafort y la reforma de la carretera entre Llubí y Santa Margalida son las cuestiones que ha exigido Monjo al PP a cambio de su apoyo municipal y que, según ha subrayado el nuevo alcalde, “están firmadas por el PP” en el acuerdo entre ambas formaciones. “Son tres puntos básicos que han sido debatidos con el PP local y el de Palma”, ha añadido antes de destacar que “por primera vez el pacto incorpora el apoyo del futuro Govern que, sin duda, estará presidido por el PP”.

Por su parte, Martí Torres ha indicado que el “objetivo claro” del PP era “garantizar la estabilidad política dejando de lado los personalismos” y ha añadido que “a pesar de los grandes resultados del PP, no es el momento de sacar pecho, hay que ser generosos”, en referencia a la nueva alternancia en la alcaldía que han pactado con el partido de Monjo. También ha destacado que el municipio “saldrá beneficiado” del mismo color político en las instituciones supramunicipales, una situación que “no se ha producido en los últimos ocho años”.

El portavoz del PSOE, Xisco Bergas, que también ha presentado su candidatura a la alcaldía, ha destacado los buenos resultados electorales de su partido que, no obstante, no se han traducido en su participación en el equipo de gobierno. “No podíamos gobernar a cualquier precio, dejando de lado nuestros principios”, ha destacado. Bergas se ha mostrado crítico con la reedición del pacto de gobierno: “Es el pacto de siempre, no habrá cambios y los problemas serán los de siempre”. Por último, ha ofrecido su apoyo en aquellas cuestiones que “aporten soluciones a los problemas de la gente”.

Negociación

Los nuevos ayuntamientos que surgieron de de las elecciones municipales del pasado 28 de mayo de 2023 se han constituido este sábado 17 de junio, veinte días después de los comicios.

Los partidos han tenido poco más de 15 días para negociar. La rapidez con que se resuelve el proceso no permite negociaciones largas entre partidos para decidir quién llega a la la alcaldía: sólo transcurren poco más de dos semanas desde las elecciones hasta la sesión constitutiva, que siempre es en sábado.