En el municipio de Santa Margalida, a falta de confirmación oficial, todo apunta a una reedición del pacto entre el PP de Martí Àngel Torres y la Convergència de Joan Monjo, que se repartirían la alcaldía dos años cada uno, aunque ninguno de los dos partidos ha querido de momento confirmar esta posibilidad porque las negociaciones todavía están en marcha.

Cabe recordar que los populares fueron los grandes ganadores de las elecciones, pasando de cuatro a ocho representantes, después de haber integrado a Can Picafort Unit en sus listas. Por su parte, Convergència perdió un concejal y ahora tiene cinco, mientras que el PSOE, que en estas elecciones volvía a presentarse con sus propias siglas tras enterrar la coalición Suma pel Canvi, obtuvo cuatro ediles.

El candidato del PP, Martí Torres, ha confirmado este miércoles que «han acercado posturas» con el actual alcalde Joan Monjo y que las sensaciones son buenas, aunque todavía siguen «puliendo algunas cosas».

Por su parte, Xisco Bergas, el candidato socialista, explica que también se han sentado con ambos partidos pero no han sellado ningún acuerdo. Al parecer, Monjo habría exigido los cuatro años de alcaldía para pactar con los socialistas, una petición que estos no han aceptado. «Si no llegamos a ningún acuerdo, nos votaremos a nosotros», concluye Bergas.