Assemblea Antipatriarcal de Manacor: «Nos preocupa que quien gestiona la fiesta más sonada de nuestro pueblo sea tan machista»

Hace seis años que la Assemblea Antipatriarcal de Manacor viene reivindicando la integración femenina en las fiestas y las danzas locales. Una lucha que sigue y que estos días ha tenido un nuevo capítulo con la petición del alcalde al ‘baciner’ de la Colla de Dimonis para que este enero el cambio también sea efectivo en Sant Antoni.

¿Desde cuándo piden la integración de mujeres en el grupo de baile?

La Assemblea Antipatriarcal de Manacor se creó en 2014 y en 2016 ya empezó entre sus proyectos a trabajar por la integración de la perspectiva de género en las fiestas y danzas populares en Manacor. En 2016 se crearon las ‘dimònies’ a modo de reivindicación. Salieron a bailar en la plaza de Sant Jaume aprovechando que el año anterior un colectivo de personas había creado los ‘goigs alternatius’ en esa misma plaza.

Desde ese momento la Assemblea ha sensibilizado y ha hecho hincapié en la necesidad de tener referentes femeninos. Ha dialogado con los agentes implicados en la fiesta para acelerar la incorporación de mujeres en igualdad. Ese mismo año se aprobó la ley autonómica de Igualdad en la que participamos haciendo aportaciones en este sentido.

¿Por qué creen que el Patronat muestra tan poco interés en la incorporación lógica de mujeres?

Por una parte porque las fiestas son un reflejo de la sociedad y en la nuestra, por desgracia, las mujeres tienen aún problemas para alcanzar los mismos espacios de poder y protagonismo que los hombres. En el contexto de las danzas además se apela a la tradición para excusar la desigualdad y seguir discriminando a las mujeres. También es cierto que en 2016 en Manacor otras danzas del municipio vetaban el acceso a mujeres y niñas, pero en estos años todas las han ido incorporando de forma natural y no ha habido ningún problema. No entendemos por qué el Patronat y la ‘Colla de dimonis’ son tan reacios a los derechos de las mujeres y nos preocupa que quien gestiona la fiesta más sonada de nuestro pueblo sea tan machista.

¿Cuál ha sido el papel del Ayuntamiento estos últimos años?

Desde que nacieron las ‘dimònies’ hasta el día de hoy hemos visto dos gobiernos diferentes y la posición del Ayuntamiento ha sido similar. En general ha sido de miedo y de no tomarse en serio la ley de Igualdad. En 2019 el gobierno actual dio apoyo al concurso fantasma que organizó el Patronat en la Escola de Mallorquí para tener un grupo de gente a modo de sustitutos y sustitutas, pero no revisó las bases del concurso ni tampoco garantizó que la intención del Patronat y de la ‘Colla de dimonis’ fuera real. Se buscó un titular fácil para salir un año más del paso.

¿Consideran que la bolsa de sustitutos de 2019 fue un tongo?

Sin ninguna duda. El periodo de inscripción para participar fue de tan solo de dos días sin apenas publicidad. El examen teórico era ridículo y el práctico también. Sin ninguna transparencia de los aspectos a valorar. Por otro lado, el jurado era totalmente parcial. Y, por si con estas evidencias queda alguna duda, estos días estas han sido las palabras de quien convocó el concurso, Mateu Juan, ‘baciner’ de la ‘Colla de dimonis’ en informativos Ib3 ràdio: «noltros no substituirem ningú mentre aquesta gent que fa 20 o 25 anys que surten hi siguin, mentre ho facin bé jo no toc ningú».

¿Qué les dice a esas personas que defienden que la tradición no se toca?

Como asociación les diríamos que en ningún momento incorporar las mujeres en igualdad de condiciones que los hombres en las fiestas y danzas populares va en contra de la tradición. Tenemos claros y recientes ejemplos: en 2018 bailó por primera vez una niña en la danza de los Indis, en 2019 bailaron por primera vez dos mujeres cossier, en 2021 bailó por primera vez una niña moretó. Y la tradición sigue igual o mejor. A lo mejor estas personas no defienden la tradición sino el patriarcado.

¿Cree que el alcalde ha actuado ahora preocupado por una posible denuncia por incumplir la ley de Igualdad?

Entendemos que lo ha hecho porque cree en la igualdad real entre hombres y mujeres y porque quiere un municipio libre de discriminación. Y por consecuencia también porque es conocedor de la ley orgánica 11/2016 de igualdad entre mujeres y hombres de Balears y de las competencias y obligaciones municipales que esta le atribuye. O eso queremos pensar. Como asociación feminista siempre recordamos a los representantes políticos la normativa en materia de igualdad.

¿La ‘colla de dimònies’ continuará pase lo que pase?

Nuestro objetivo es que las mujeres que lo deseen puedan bailar de dimoni en la colla oficial, con naturalidad. Y que aquellas que no se lo han podido plantear por falta de referentes, lo hagan con las ‘dimònies’. Queremos aclarar que las ‘dimònies’ nunca han querido ser una colla de dimònies como otras que existen. Por este motivo, solo salen públicamente el día 16 de enero unos quince minutos para leer el manifiesto y hacer tres bailes. Su papel principal es la reivindicación. Hoy son un referente para muchas niñas y niños y con el paso de los años se han convertido también en un símbolo de denuncia feminista local. Por ahora lo único que tenemos claro es que mientras las mujeres no tengan acceso a la fiesta en igualdad las ‘dimònies’ continuarán.